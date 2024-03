Gracze od lat prosili o tę funkcję. PlayStation ich wysłuchało, ale jest jeden haczyk

Pamiętacie dynamiczne tła i motywy na konsoli PlayStation 4? Sony oferowało cały szereg opcji graficznych pozwalających na daleko idącą personalizację sprzętu. Każdy użytkownik miał możliwość ustawienia własnego stylu graficznego, który pobierany był z PlayStation Store. W sklepie dostępne są setki płatnych i bezpłatnych motywów – od samego PlayStation, jak i zewnętrznych twórców. Motywy z gier, anime, inspirowane popkulturą. Do wyboru do koloru. I choć wydawało się, że wraz z nową generacją możliwości personalizacji zostaną zachowane, PlayStation 5 zaskoczyło wszystkich kompletnym brakiem jakiejkolwiek personalizacji interfejsu. Gracze muszą zadowolić się tylko tym, co oferuje sama konsola i jedynym ozdobnikiem dla tła interfejsu są grafiki z gier, które są na niej zainstalowane i które wyświetlają się po wybraniu ikony na ekranie.

To może zmienić się już niedługo – przynajmniej częściowo. W jednym ze swoich najnowszych materiałów na YouTube, twórca o pseudonimie Mystic, pokazuje, jak wygląda najnowsza beta systemu dla PS5. Wprowadza ona kilka rozwiązań personalizacji konsoli, jednak tylko i wyłącznie w zakładce Explore. Jest to swego rodzaju centrum dowodzenia, w którym dowiadujemy się o nowościach ze świata gier PlayStation. Wraz z aktualizacją wprowadzone mają być do niej dodatkowe funkcjonalności, w tym animowane tapety/motywy.

PlayStation 5 z motywami. Tak, ale nie dla wszystkich

Nowa wersja oprogramowania wprowadza dodatkowe widżety pokazujące np. bieżące wykorzystanie pamięci konsoli. Ponadto PlayStation 5 może teraz wyświetlać ostatnio przechwycone zrzuty ekranu i filmy w tym samym widżecie, a także informacje o podłączonych kontrolerach i akcesoriach. Z widżetów dowiadujemy się o podłączonych kontrolerach, ich stanie baterii a także o wszystkich innych akcesoriach łączących się z konsolą. To w tym miejscu dowiemy się także o ostatnich zdobytych trofeach, postępie w zdobywaniu kolejnych. W zakładce Explore dostępne są też listy życzeń, ostatnie wykonane zrzuty ekranu, co robią nasi znajomi zalogowani na swoich konsolach, a nawet ilość wolnego miejsca na dysku. Zakładka pozwala też na dostosowanie jej tła. Do wyboru jest 6 animowanych tapet stworzonych przez PlayStation lub wybranie jednego z wykonanych przez nas zrzutów ekranu.

Co dziwne, na ten moment samo PlayStation milczy w sprawie aktualizacji i nie podaje żadnych oficjalnych informacji na temat nowości w zakładce "Explore". Nie wiadomo więc, kiedy nowości pojawiają się na konsolach PS5 i czy w końcu zakładka ta udostępniona będzie w innych krajach. Z dziwnego powodu "centrum zarządzania" dostępne jest wyłącznie u użytkowników ze Stanów Zjednoczonych i tylko oni mogą z niej korzystać. Czy to się zmieni? Przekonamy się, gdy aktualizacja zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom.

W tej generacji, pod względem personalizacji wyglądu interfejsu konsoli, najlepiej radzi sobie Xbox, który od jakiegoś czasu pozwala ustawiać animowane tapety, które służą jako tło dla tego, co widzimy przeglądając kolejne zakładki. Tła dynamiczne dostępne na konsoli Xbox Series X|S może nie są specjalnie rewolucyjne, ale pozwalają zapomnieć o nudnych elementach interfejsu, z którymi gracze zaznajomieni są od lat. Najgorzej w tym zestawieniu wypada Nintendo Switch. Konsolka, która wciąż sprzedaje się doskonale – mimo 7 lat obecności na rynku – pozwala zaledwie zmienić kolor interfejsu. W zakładce "Themes" mamy do wyboru jasny lub ciemny motyw.