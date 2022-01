Apple idzie na rękę twórcom aplikacji. Nie muszą się spieszyć ze zmianami

Apple Tax, to potocznie procent od każdej sprzedaży w App Store i bezpośrednio w aplikacjach. Firma bierze od 15 do 30% w zależności od kilku czynników: popularności, poprzez kategorie, czy specjalne warunki. Odpowiednie kwoty będą musieli też wpłacać twórcy, którzy zdecydują się na udostępnienie zewnętrznych płatności w aplikacji. Będzie to miało miejsce w Korei Południowej i Holandii.

Apple Tax nie dla wydarzeń online. Firma wydłuża obowiązujące zasady

Od prowizji są jednak wyjątki. Apple wprowadziło je m.in. dla aplikacji organizujących wydarzenia online. Amerykańska firma zdecydowała się zrezygnować z pobierania prowizji od eventów odbywających się w sieci za pośrednictwem dedykowanych aplikacji. Ze względu na pandemię koronawirusa skutecznie utrudniająca organizowanie wydarzeń masowych. Z tego zwolnienia korzystał m.in. Facebook, o czym pisaliśmy we wrześniu 2020 r. Firma informowała, że ich platforma do organizowania płatnych wydarzeń online będzie czasowo wyłączona z obowiązku oddawania Apple 30% ze sprzedaży „biletów”.

Pierwotnie, zwolnienie miało obowiązywać do końca 2020 r. jednak cyklicznie było ono przedłużane. Podobnie jest tym razem. Apple informuje twórców, że z preferencyjnych warunków mogą korzystać do końca czerwca tego roku. Ma to związek z rosnącymi zakażeniami koronawirusa.

Jednocześnie Apple wydłuża termin wprowadzenia mechanizmów umożliwiających użytkownikom aplikacji na łatwe usunięcie konta. Jeśli aplikacja pozwala na szybkie stworzenie konta pozwalającego na korzystanie z wszystkich funkcji oferowanych przez aplikację, będzie musiała pozwolić na równie szybkie jego usunięcie. Wdrożenie mechanizmu szybkiego usuwania konta bezpośrednio z poziomu aplikacji, zdaniem Apple, może wiązać się z pewnymi komplikacjami, dlatego termin ten został wydłużony. Producenci mają czas do 30 czerwca 2022 r.

Założyłeś konto w aplikacji? Apple chce byś mógł je równie szybko usunąć

Pierwotnie, twórcy aplikacji mieli uporać się z wszystkimi problemami przed końcem stycznia tego roku. Apple podkreśla, że aplikacje muszą pozwolić na całkowite usunięcie konta. Obejmować ma to także usunięcie wszystkich danych. I to bezpośrednio z poziomu tej samej apki, której użyto do rejestracji. Nie może ona jedynie informować o możliwości tymczasowej blokady lub zawieszenia konta. Mechanizmy usuwania kont i danych muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami w każdym z krajów. I prawdopodobnie dostosowanie się do tych wymogów, które różnią się w zależności od krajum może być przyczyną problemów z którymi borykają się twórcy.