Apple pracuje nad urządzeniem sieciowym. Tajemniczy produkt może działać na iOS

Do amerykańskiej komisji łączności wpłynęło zgłoszenie nowego urządzenia Apple. Sprzęt został opisany jako karta sieciowa

Federalna Komisja Łączności (FCC) USA wymaga od firm pracujących nad sprzętem wykorzystującym częstotliwość radiową zgłoszenia stosownego dokumentu technicznego w celu zatwierdzenia i weryfikacji. Do FCC wpłynęło w tym tygodniu zgłoszenie od Apple, przedstawiające urządzenie sieciowe o ciekawej specyfikacji.

Następca AirPort?

Urządzenie o roboczej nazwie A2657 zostało opisane jako karta sieciowa. Dokumenty wskazują, że egzemplarz próbny trafił do komisji już 22 stycznia, jednak żadne zdjęcia do tej pory nie wyciekły do sieci. Znamy natomiast jego specyfikację.

Sprzęt jest wyposażony w dwa porty Gigabit Ethernet, port USB-C i własną baterię. Obsługuje NFC i Bluetooth, a na pokładzie znajdują się 32 GB pamięci wewnętrznej i 1,5 GB pamięci RAM. Istnieje także druga wersja urządzenia, wyposażona w port Lightning zamiast USB-C i 1 GB pamięci RAM. A2657 działa na oprogramowaniu 19F47, które jest wczesną wersją systemu iOS 15.5. O urządzeniu wiadomo tyle, że jego działanie zostało przetestowane z MacBookiem Pro i iMac’iem. Resztę szczegółów poznamy zapewne w okolicach grudnia, gdyż Apple zażądało podpisania umowy poufności ważnej do końca listopada 2022 roku.

W sieci już pojawiają się teorie o następcy AirPort lub sieciowym hubie przeznaczonym dla Maców, jednak trzeba mieć na uwadze fakt, że urządzenie może nigdy nie trafić na rynek konsumencki. Apple zarejestrowało w bazie FCC wiele innych produktów, które ostatecznie nigdy nie powstały lub były przeznaczone do wewnętrznego użytku serwisantów.

