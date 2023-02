Nie tylko AirPods 2, czyli bezprzewodowe słuchawki douszne dla audiofila

Opcje wyboru

Dla osób szukających słuchawek, w dzisiejszych czasach ważny jest nie tylko dźwięk, ale też design, jakość wykonania, ergonomia obsługi, funkcje dodatkowe oraz oczywiście cena. Alternatyw dla AirPods 2 jest dziś naprawdę wiele, jednak tu, razem z naszym partnerem - siecią Top Hi-Fi & Video Design - chcemy pokazać Wam alternatywy z mniej więcej tej samej półki co sprzęt Apple. Spotkacie się tu z propozycjami gwarantującymi naprawdę świetne wrażenia odsłuchowe, których jakość wykonania co najmniej dorównuje tej od Apple, natomiast w kwestii brzmienia będą to niejednokrotnie propozycje ciekawsze od słuchawek True Wireless z Cupertino.

Już same nazwy firm, których produkty tu zestawiliśmy, powinny Wam powiedzieć co nieco o tym, jakiego poziomu możecie się spodziewać. Yamaha, Audio-Technica, Bowers & Wilkins oraz Devialet to wszystko marki nie tylko bardzo cenione przez melomanów, ale też będące w forpoczcie firm idących z duchem czasu, rozwijających nowoczesne technologie oraz próbujących nowych rozwiązań z dziedziny dźwięku i ergonomii. Design jest oczywiście sprawą gustu, ale każde z przedstawionych tu urządzeń jest zaprojektowane tak, aby nie pomylić ich z produktami konkurencji.

Yamaha TW-E7B

Na pierwszy „strzał” weźmiemy Yamahę. TW-E7B to słuchawki zaprojektowane zgodnie z koncepcją, którą firma określa jako „True Sound”. Urządzenie ma zagwarantować dźwięk jak najbliższy temu, co zamierzył w utworze artysta. Dbają o to 10-mm przetworniki zapewniające wysoką dynamikę, a jednocześnie gwarantujące czystość dźwięku w pełnym zakresie częstotliwości.

Jak przystało na tę półkę, Yamahy mają system redukcji szumów otoczenia. Specjaliści z Japonii rozwinęli go w technologię Advanced ANC, której dopracowane algorytmy dbają o to, aby czułe na zmiany niskie częstotliwości nie zostały zniekształcone. Oczywiście znajdziemy tutaj także tryb Ambient Sound, umożliwiający komunikację z ludźmi bez zdejmowania słuchawek. Mimo, że firma nie kojarzy się raczej ze sprzętem gamingowym, inżynierowie Yamahy wyposażyli ten produkt w Gaming Mode, odpowiadający za brak opóźnień dźwięku, w stosunku do obrazu na ekranie.

Jeśli chcemy używać słuchawek do rozmów przez telefon czy komputer, przydatne będą mikrofony typu MEMS wspierane technologią Qualcomm cVc, gwarantujące świetną separację naszego głosu od dźwięków otoczenia. Kolejną technologią, która wyróżnia ten produkt jest Listening Care Advanced, dbająca o równowagę tonalną między niskimi i wysokimi tonami. Dzięki temu Wasze uszy będą chronione przed niebezpiecznymi „peakami”, zmniejszając tym samym ryzyko uszkodzenia słuchu.

TW-E7B są solidnie wykonane i wodoodporne, a ich obudowa oferuje stopień ochrony IPX5. Okrągłe panele, dzięki odpowiednio wyprofilowanym, owalnym wkładkom, doskonale przylegają do uszu. Same słuchawki na baterii potrafią pracować przez 6 godzin, natomiast etui z wbudowanym akumulatorem zagwarantuje nam kolejne 22 h odsłuchu. Za komunikację odpowiada Bluetooth 5.2 obsługujący kodeki aptX Adaptive, SBC i AAC oraz wspomagany technologią Qualcomm TrueWireless Mirroring, stabilizującą jakość połączenia między słuchawkami oraz optymalizującą pobór prądu.

Yamahy TW-E7B są dostępne w czterech kolorach - czarnym, białym, beżowym oraz ciemnogranatowym. Ich koszt to 1399 zł, znajdziecie je tutaj.

Audio-Technica ATH-TWX9

Model Audio-Technica ATH-TWX9 wyróżnia się z kolei dużą ilością nowoczesnych technologii użytych do ich stworzenia. Pierwszym wyróżnikiem będzie już samo etui, które nie tylko zawiera w sobie baterię, ale także źródło światła UV, odkażające słuchawki po ich odłożeniu. Przetworniki nie są tutaj tak duże, jak w przypadku Yamahy, ale wspomagają je technologie Qualcomm Snapdragon Sound oraz Sony 360 Reality Audio. Dźwięk może być przesyłany nie tylko za pomocą standardowych dziś kodeków aptX, AAC, SBC, ale także aptX Adaptive. Wszystko po to, aby zapewnić słuchaczowi naturalny dźwięk, z jakiego znane są produkty tej firmy.

Także tu znajdziemy tryb ANC, wyróżniający się możliwością jego płynnej regulacji i dostosowania do własnych preferencji. Słuchawki ATH-TWX9 możecie sparować z dwoma urządzeniami jednocześnie. Ponadto graczy ucieszy niska latencja, a prowadzących dużo rozmów telefonicznych mikrofony wyposażone w system kształtowania wiązki. Te i inne funkcje można włączać, wyłączać i regulować w intuicyjnej aplikacji Audio-Technica Connect.

Bateria w słuchawkach wytrzymuje do 6 h, etui wnosi kolejne 12,5 h. Możliwe jest ładowanie indukcyjne. Obudowa słuchawek to mieszanka matowej czerni z metalicznymi wstawkami w kolorze miedzi. Słuchawki są odporne na zachlapania i oferują stopień ochrony na poziomie IPX4. Możecie je kupić tutaj za cenę 1599 zł.

Bowers & Wilkins Pi7 S2

Z opisanych tu słuchawek to Bowers & Wilkins Pi7 S2 można nazwać królami designu. O ile opisanym wcześniej konstrukcjom niczego nie brakuje (szczególnie Yamaha ma swój niepowtarzalny styl), B&W po prostu od razu zapadają w pamięć. Niepowtarzalnie wygląda szczególnie wersja Midnight Blue, choć ta na pewno nie wszystkim przypadnie do gustu. Bardziej konserwatywni użytkownicy mogą wybierać spośród prostszych, ale stylowych wersji Canvas White i Satin Black.

Propozycja od Bowers & Wilkins, jak przystało na słuchawki z najwyższej półki, ma podwójne, hybrydowe przetworniki, każdy z osobnym wzmacniaczem dźwięku. To wszystko spięte jest z zaawansowanym procesorem DSP i hybrydową redukcją szumów. Do tego znajdziemy tu 24-bitową łączność między obiema słuchawkami oraz kodek Qualcomm aptX™ Adaptive.

Kolejnym wyróżnikiem, niemającym w świecie słuchawek żadnej konkurencji, jest nietypowe etui tych słuchawek. Umożliwia ono bowiem retransmisję dźwięku z dowolnego źródła podłączonego do niego kablem Jack 3,5 mm. Bardzo błyskotliwe i uniwersalne rozwiązanie. Warto też dodać, że słuchawki Bowersa pozwalają na ich parowanie z wieloma urządzeniami naraz.

Słuchawki Bowers & Wilkins Pi7 S2 kosztują 1899 zł i możecie je znaleźć tutaj.

Devialet Gemini

Ostatnią propozycją będą słuchawki firmy, która powstała całkiem niedawno. Mimo to, ten brand potrafił już zdobyć serca ludzi kochających brzmienie spektakularne, ekspansywne i po prostu "jakieś". O produkcie firmy Devialet, słuchawkach Gemini możecie szczegółowo przeczytać w tekście Devialet Gemini - słuchawki douszne od Francuzów z audiofilskim zacięciem.

Ten wyróżniający się model możecie kupić tutaj.

Podsumowanie

Jak widzicie, świat nie kończy się na Apple, a świat słuchawek dousznych to nie tylko AirPodsy. Na rynku jest wiele świetnie wyglądających, pięknie grających urządzeń, których jakość wykonania i design co najmniej dorównują produktom z Cupertino. Niewątpliwie warto poświęcić „researchowi" słuchawek True Wireless więcej czasu. Może się okazać, że Wasz optymalny wybór będzie kompletnie inny od tego, który pierwotnie zakładaliście.