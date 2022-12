Audeze LCD-i3 – nie będziesz chciał wrócić do innych słuchawek dokanałowych

Dziś wybierając słuchawki douszne bądź dokanałowe kierujemy się całym szeregiem wyznaczników tego, co dla nas znaczy stwierdzenie „dobre słuchawki”. Patrząc na modele oferowane przez najpopularniejszych producentów (czyli przez firmy które robią także smartfony, smart zegarki etc.), jakość dźwięku w takim wypadku zdecydowanie nie jest najważniejsza. Ba, myślę, że stwierdzenie, iż w rankingu istotności nie znajduje się nawet na podium, nie będzie dalekie od prawdy. Zdecydowanie ważniejsze są funkcje dodatkowe, jak kontrola gestami, aktywna redukcja szumów, łatwe parowanie, możliwość obsługi kilku źródeł naraz czy możliwość połączenia z asystentem głosowym. Gdzie w tym wszystkim jest jakość samego dźwięku? Cóż, ta z pewnością jest ważna, ale na pewno nie pełni kluczowej roli.

Co jednak z osobami, które lubią format słuchawek dokanałowych, a które nie chcą iść na żadne kompromisy w kwestii brzmienia swojego sprzętu. Czy istnieją dla nich rozwiązania, które pozwolą cieszyć się fenomenalnym brzmieniem zamkniętym w kompaktowej obudowie?

Oczywiście, a firmą, która takie rozwiązania dostarcza jest Audeze

Markę Audeze zna każdy, kto interesuje się tematem audio, ponieważ znana jest ona z dostarczania systemów o naprawdę niezrównanym brzmieniu i łączenia świetnego dźwięku z nowoczesnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi. Jeżeli ktoś nie kojarzy o czym mowa, zachęcam chociażby do sprawdzenia materiału poświęconego Audeze LCD-X. Tam jednak mieliśmy do czynienia z pełnowymiarowymi słuchawkami wokółusznymi. Audeze ma jednak w swoimi portfolio sprzęty z różnych kategorii. Dlatego osoby, które szukają najlepszego brzmienia zamkniętego w kompaktowej obudowie słuchawek dokanałowych zdecydowanie polecam zapoznać się z innym produktem tej firmy, a mianowicie – Audeze LCD-i3.

Już ich wygląd zewnętrzny zdradza, że nie są to „typowe” słuchawki, jakie możemy zobaczyć na sklepowych półkach. Są dużo większe i bardzo nietypowe, jak na model dokanałowy. Znawcy marki szybko jednak dostrzegą stylistykę, która towarzyszy różnym modelom Audeze i zgadną, czym taka, a nie inna konstrukcja jest spowodowana. LCD-i3 to bowiem dokanałowe słuchawki planarne, wykorzystujące tę samą technologię, co ich więksi bracia, chociażby model LCD-X. Dzięki temu już na starcie zyskują one przewagę nad tradycyjnymi słuchawkami, których małe przetworniki często nie są w stanie oddać złożoności wieli utworów, na czym finalnie traci jakość dźwięku. W przypadku słuchawek planarnych mamy do czynienia z brzmieniem które jest czystsze, pozbawione zakłóceń i zniekształceń, co w tak małej formie jest szczególnie istotne. Także w kwestii obudowy Audeze zadbało o każdy szczegół. Model LCD-i3 wyposażony został w specjalną, magnezową obudowę, która ma za zadanie zmniejszać niepożądane drgania. Do tego, dla większej przejrzystości i lepszego odwzorowania basów mamy tu konstrukcje z otwartym tyłem – zabieg, który normalnie spotykany jest raczej w modelach wokółusznych.

Dodatkowo, w tradycyjnych dokanałowych pchełkach jedyną formą dostosowania słuchawek do kształtu swojego kanału słuchowego są silikonowe nakładki, które często znajdują się w jedynie trzech rozmiarach. Już tylko tutaj Audeze daje nam dwa razy więcej opcji, ponieważ w pudełku z LCD-i3 znajduje się 6 par nakładek, abyśmy mogli wybrać takie, które najlepiej dopasowane są do naszego ucha. Jednak same nakładki nie zapewniają najczęściej odpowiedniego wypełnienia ucha. Dlatego też oprócz nich Audeze oferuje specjalne moduły nazwane „płetwami” które mają dostosować się do naszego ucha i dać gwarancje tego, że słuchawki będą ułożone w nim poprawnie. Dla dodatkowego komfortu i poprawy stabilności, LCD-i3 w swoim opakowaniu zawierają także małe pałąki, które założone za ucho sprawiają, że słuchawki, pomimo swoich rozmiarów, nie ruszają się i nie wypadają. A jak brzmią?

To najlepiej brzmiące słuchawki dokanałowe, jakie miałem do tej pory

Przyznam się szczerze, że dawno nie byłem tak podekscytowany możliwością wypróbowania sprzętu audio. Audeze już raz przekonało mnie, że są w stanie popchnąć granicę moich oczekiwań wobec pewnego typu sprzętów i teraz zrobili do ponownie, pokazując, że świat małych (choć oczywiście jest to termin umowny) słuchawek ma znacznie więcej do zaoferowania. W tym wypadku mowa chociażby o fakcie, że LCD-i3 mają fenomenalny zakres dynamiczny, oferując do 130 dB bez słyszalnych zniekształceń. Dźwięk wydobywający się z tych słuchawek jest niezwykle przestrzenny, selektywny i bogaty. W złożonych kompozycjach jesteśmy w stanie skupić się i bez problemu wysłyszeć nawet cicho grający instrument bez względu na to, czy mówimy o niskim czy wysokim rejestrze, co zapewne jest efektem fenomenalnego dopasowania słuchawek do ucha i ich otwartej konstrukcji. Oczywiście – w takim przypadku kluczowe jest też źródło, ponieważ na tych słuchawkach zdecydowanie usłyszymy różnicę pomiędzy dźwiękiem w standardowej i w wysokiej jakości.

Chcemy słuchać bezprzewodowo? Nie ma problemu

Standardowo, LCD-i3 wyposażone są w modułowy kabel, zakończony wtyczką typu „mały jack” 3,5 mm. Dzięki niej możemy podłączyć te słuchawki do praktycznie każdego źródła audio – telefonu, laptopa itd. Jednak nie oznacza to, że tylko w ten sposób możemy się z nimi połączyć. W końcu – duża część telefonów nie ma dziś złącza 3,5 mm. Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z połączenia Bluetooth, jak najbardziej ma taką możliwość. Wszystko dzięki dołączanemu modułowi CIPHER. Posiada on specjalnie stworzony przez Audeze procesor DSP i wspiera technologię Bluetooth 5.0 oraz kodeki AptX i AptX HD. Dzięki wspomnianemu modułowi CIPHER, możemy przez Bluetooth przesłać do tych słuchawek 24 bitowy dźwięk w wysokiej jakości przy bardzo niskim opóźnieniu. To z kolei sprawia, że także korzystając z funkcji bezprzewodowych, słuchawki te grają po prostu świetnie.

To pokazuje, że dziś wciąż możemy otrzymać słuchawki, które łączą fenomenalne brzmienie z wygodą użytkowania. Owszem, LCD-i3 zdecydowanie nie przypominają tradycyjnych słuchawek, ale mają wszystkie najważniejsze funkcje – są poręczne, bardzo dobrze izolują nas od otoczenia dzięki świetnemu dopasowaniu się do naszego kanału słuchowego i przede wszystkim – mogą współgrać z olbrzymią liczbą źródeł, a do działania nie potrzebują dedykowanego wzmacniacza słuchawkowego. Jeżeli więc jesteśmy osobą, która poszukuje bezkompromisowego rozwiązania w kwestii słuchawek, które bez obaw będzie mogła zabrać ze sobą wszędzie – Audeze LCD-i3 zdecydowanie są modelem, który warto sprawdzić.

-

Materiał powstał we współpracy z Top Hi-Fi&Video Design.