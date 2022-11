ELAC ConneX – kolumny do komputera, konsoli i zestawu Hi-Fi

Od dawna wiadomo w świecie audio, że nie istnieją jedne, idealne kolumny, które będą sprawdzały się w absolutnie każdym zastosowaniu. Dlatego właśnie tak ważny jest dobry dobór własnego zestawu do potrzeb, które ma spełniać. Jednocześnie jednak technologia stale posuwa się do przodu, a firmy mające dekady doświadczenia w projektowaniu i konstrukcji systemów nagłośnieniowych nie ustają w staraniach, by stworzyć system, który będzie łączył w sobie cechy niezbędne w wielu różnych zastosowaniach i dzięki temu – był rozwiązaniem wszechstronnym i odpowiadającym zapotrzebowaniu jak największej liczby potencjalnych konsumentów.

Nie jest to zadanie łatwe, ponieważ dziś konsumujemy multimedia zupełnie inaczej niż jeszcze nawet kilkanaście lat temu. Dziś źródeł dźwięku mamy więcej niż kiedykolwiek – nie tylko jest to telewizja i zestaw Hi-Fi, ale też komputery, konsole czy nawet nasze smartfony, o usługach streamingowych nie wspominając. Dodatkowo, dzięki rozwojowi techniki dziś od zestawu audio oczekuje się nie tylko świetnego brzmienia, ale też wygody użytkowania. W tym kontekście chodzi przede wszystkim o bezproblemowe podłączenie do dowolnego źródła dźwięku, a także – łatwość obsługi i nienaganny wygląd. Dziś bowiem nikt nie ma ochoty bawić się z plątaniną kabli czy budować wielkich zestawów stereo, jeżeli tę samą funkcjonalność można zamknąć w kompaktowej i eleganckiej obudowie.

Dzięki temu wysokiej klasy dźwięk nie wymaga już tyle przestrzeni co kiedyś i nawet mieszkając w niewielkim mieszkaniu możemy dołożyć do naszego telewizora, komputera czy konsoli parę głośników aktywnych i cieszyć się świetnym brzmieniem. Jedną z firm, która niedawno wypuściła na rynek swoją parę aktywnych kolumn jest dobrze znana fanom audio marka Ellac. Ich produkt nosi nazwę Debut ConneX i jest to model, który łączy kompaktowe wymiary z naprawdę zaskakującymi możliwościami.

ELAC ConneX – świetne brzmienie w stylowej obudowie

Już pierwszy rzut oka na ELAC ConneX wystarczy, by zobaczyć, że mamy tu do czynienia z zestawem stereo z półki premium. Mamy tu obudowę wykonaną w stylu matowego drewna i metalowe fronty, które nadają całości konstrukcji elegancji oraz pozwalają dopasować się do wielu różnych konfiguracji. Dzięki takiemu wykończeniu mamy pewność, że będą wyglądały one świetnie zarówno na biurku podłączone do laptopa, jak i na szafce RTV, jeżeli zechcemy je podpiąć do konsoli. Jeżeli natomiast jesteśmy minimalistami, możemy zasłonić drivery za pomocą gęstej, magnetycznie doczepianej i bardzo eleganckiej maskownicy.

Pomimo tak drobnej konstrukcji, twórcom udało się zmieścić tam bardzo wszechstronny zestaw driverów, na który składa się woofer o średnicy 4,5 cala z polipropylenową membraną o długim skoku, a także twitter o średnicy ¾ cala. Towarzyszy temu system bass reflex w wylotem z tyłu kolumn. Tunel wykonany jest w kształcie litery „s”, aby zmaksymalizować potencjał systemu Xbass Enchancer, dzięki któremu wedle swojego życzenia możemy polepszyć brzmienie systemu w przypadku niskich tonów. Całości zestawu dopełnia wzmacniacz klasy D ukryty w jednej z kolumn. Ten wysyła na obie kolumny moc 50 W, co w zupełności wystarczy do nagłośnienia sporego pomieszczenia czy salonu. Jeżeli natomiast w dalszym ciągu będziemy czuli, że mamy zbyt mało basu, to do głośników możemy dołożyć subwoofer, który dodatkowo pozwoli polepszyć nasze wrażenia z oglądania filmów czy seriali.

Elac to firma, która przyzwyczaiła nas do tego, że trzyma określony standard i nie schodzi poniżej bardzo wysokiego poziomu, a ich kolumny Hi-Fi są bardzo cenione przez melomanów. Dlatego nie zaskoczę chyba nikogo, że i w tym wypadku mamy do czynienia z czystym i, jak na małą konstrukcję kolumn, bardzo przestrzennym i przejrzystym brzmieniem. W przypadku muzyki separacja poszczególnych instrumentów jest na świetnym poziomie, a jeżeli oglądamy film, Elac Connex świetnie radzą sobie z każdym rodzajem ścieżki dźwiękowej, zwłaszcza, że (jak wspomniałem) brzmienie w zakresie najniższych tonów możemy regulować. Jest więc to idealne rozwiązanie dla ludzi, którzy chcą mieć dynamiczny zestaw audio, który jednocześnie zdolny jest zagrać ciepłym i przyjemnym basem.

Do tych kolumn podłączysz wszystko. Ale to naprawdę wszystko

Jak wspomniałem na początku, dziś zestaw audio musi potrafić obsłużyć sygnał z wszystkich miejsc, do których chcielibyśmy go podłączyć. I tak właśnie jest w przypadku Elac ConneX. Przede wszystkim mamy tu gniazdo HDMI z ARC, co oznacza, że nie ma absolutnie żadnego problemu z podłączeniem tego urządzenia do telewizora, konsoli czy komputera. W tym ostatnim przypadku możemy też skorzystać chociażby z gniazda USB, które znajduje się z tyłu jednej z kolumn. Wbudowany wzmacniacz ma w tym wypadku możliwość odebrania sygnału w wysokiej jakości – 96 kHz i 24-bit. Co natomiast, jeżeli posiadamy chociażby gramofon czy magnetofon, z którego chcielibyśmy skorzystać? Tu również możemy to łatwo zrobić, ponieważ ConneX zawiera w sobie wejście stereo RCA. Część z was teraz zapewne będzie chciała przypomnieć mi, że w przypadku wielu gramofonów do ich poprawnego działania niezbędny jest przedwzmacniacz. O tym Elac oczywiście również pomyślał, dlatego przy tym gnieździe mamy opcję włączenia preampu, by móc podłączyć gramofon bezpośrednio do głośników. Finalnie, dostępnym konektorem jest tu także wejście optyczne, które jest standardem w telewizorach, sprzętach Hi – Fi czy konsolach.

Oczywiście, nie mogło się także obejść bez możliwości podłączenia się do tego zestawu bezprzewodowo. Jeżeli chcemy, możemy to zrobić dzięki wbudowanemu modułowi Bluetooth, który wykorzysta do tego jeden z najlepszych jakościowo dostępnych na rynku kodeków – aptX. Dzięki temu z każdego miejsca w mieszkaniu możemy streamować na nasze kolumny dźwięk wysokiej jakości przy użyciu naszego smartfona.

To właśnie te cechy tworzą z Elac ConneX idealne rozwiązanie dla osób, które chcą wykorzystać swój zestaw stereo do czegoś więcej niż tylko jedna funkcja. Nie ma problemu, by jednocześnie do tych kolumn podpięty był gramofon, konsola i telewizor, tworząc w ten sposób multimedialne centrum mieszkania, albo też – by nie stały się one częścią gamingowego zestawu PC do których dodatkowo możemy połączyć się przez bluetooth. Producent zresztą zachęca do tego, by wykorzystywać pełen potencjał swojej konstrukcji, dołączając do zestawu pilot, pozwalający płynnie przełączać się pomiędzy źródłami, a także – sterować podstawowymi parametrami pracy głośników, jak głośność czy chociażby przełączanie pomiędzy piosenkami.

To pokazuje, że dzięki współczesnym osiągnięciom techniki audio można stworzyć zestaw, który może elastycznie dopasować się do potrzeb słuchającego i służyć jako uniwersalne źródło dźwięku dla całego domu, łącząc w sobie wysoką jakość brzmienia i wykonania z estetycznością i kompaktową budową.

Materiał powstał przy współpracy z Top HiFi & Video Design.