Bluesound Pulse M, stylowy wygląd i świetny dźwięk do każdego pokoju

Głośniki multiroom to kolejny hit nowoczesnej „sceny” audio. Kanadyjska firma Bluesound to z kolei jeden z najprężniej rozwijających się producentów w tej kategorii. Jej nowy głośnik, Pulse M, łączy w sobie nowoczesny i elegancki wygląd z czystym, wysokiej jakości dźwiękiem.

Co powoduje, że głośniki Bluesound często uznaje się, za najlepiej grające urządzenia w swojej klasie? Stoją za tym unikalne rozwiązania tej firmy, opracowane między innymi na bazie doświadczeń zdobytych przez jej biznesowe „siostry”, mające w audiofilskim świecie odpowiednią renomę firm NAD Electronics i PSB.

Bluesound Pulse M - Wygląd i wykonanie

Nowy głośnik od Bluesound to średniej wielkości konstrukcja, o charakterystycznym przekroju w kształcie elipsy. Producent przygotował go w dwu wersjach kolorystycznych, satynowo-czarnej oraz białej. Design jest nowocześnie minimalistyczny, na przodzie głośnika znajdziemy tylko chromowane logo firmy oraz materiałową maskownicę głośników w górnej jej części.

Z tyłu znajdziemy całkiem solidny zestaw złączy. Użytkownik ma do dyspozycji klasyczny port ethernet, USB-A, port słuchawkowy, oraz uwaga, 3,5 mm wejście optyczne/analogowe. Co ważne, kabel zasilający nie jest wbudowany na stałe, ale wypinany. Warto zwrócić na ten aspekt uwagę, bo dziś nie jest to już standardem, a jest to znacznie bezpieczniejsze dla użytkownika rozwiązanie.

Bluesound Pulse M - Wygoda i ergonomia

Sterowanie głośnikiem odbywa się za pośrednictwem owalnej płyty na szczycie głośnika. Płytka ma czujnik zbliżeniowy, przyciski podświetlają się tylko wtedy, gdy chcemy z nich skorzystać. W „normalnym stanie” na głośniku świecą wyłącznie dwie delikatnie niebieskie diody.

Na płytce producent umieścił całkiem sporą grupę dotykowych przycisków oraz slider regulujący poziom dźwięku. Patrząc od przodu głośnika, znajdziemy przyciski „Start/Pauza” oraz „Poprzedni” i „Kolejny utwór”. W kolejnym rzędzie znajdziemy wspomniany slider, a za nim umieszczono aż pięć programowalnych przycisków funkcyjnych.

Wszystko obsługuje się bardzo intuicyjnie, ale trzeba pamiętać, że jak przystało na inteligentne urządzenie nowej generacji mamy tu możliwość sterowania również przy pomocy aplikacji mobilnej, i to tam znajdziemy większość „fajerwerków”.

Aplikacja nazywa się BluOS i jest dostępna nie tylko dla posiadaczy iOS i Androida, ale również na system Amazonu, Fire OS. Sama apka jest elegancka, ergonomicznie zaprojektowana i służy do obsługi wszystkich urządzeń tej firmy. Mamy z jej poziomu dostęp do internetowych stacji radiowych i serwisów streamingowych takich jak choćby Spotify czy Amazon Music.

Opcji jest ich tam naprawdę sporo, część serwisów posiada obsługę bezstratnych kodeków. W BluOS możemy też dodać obsługę Amazon Alexy czy Google Asystenta. W ustawieniach samego głośnika możemy ustawić np. ograniczenia głośności, włączyć algorytmy wyrównywania poziomu dźwięku, korygować basy i soprany, przestawić wyjście głośnika na konkretne kanały, bądź tryb mono.

Bluesound Pulse M - funkcje dodatkowe

To oczywiście nie wszystko, Pulse M potrafi też współpracować z innymi urządzeniami kanadyjskiej firmy. Po sparowaniu go z drugim takim samym egzemplarzem uzyskamy jeszcze lepszy efekt stereofoniczny. Pulse M może też stać się elementem systemu surround, dwa takie urządzenia mogą pracować jako tyły systemu, którego sercem będą Bluesound PULSE SOUNDBAR+ i POWERNODE.

Dźwięk do głośnika można też przesyłać bezprzewodowo via WiFI i Bluetooth oraz przewodowo przez wymienione wcześniej porty. W przypadku transferu BT głośnik korzysta z kodeka aptX HD. Użytkownicy sprzętu Apple mogą połączyć się z Pulse M za pomocą AirPlay 2. Warto też zwrócić uwagę, że Bluesound obsługuje większość kodeków uważanych za audiofilskie, mamy tu więc obsługę FLAC, MQA i bezstratne 24 bit / 192 kHz.

Bluesound Pulse M - Dane techniczne

Pulse M to konstrukcja wyposażona w trzy przetworniki. Pierwszy to skierowany ku górze duży, 133 mm głośnik niskotonowy. Dwa pozostałe to ustawione względem siebie pod kątem 45° głośniki wysokotonowe wielkości 19 mm każdy. Moc zapewnia im 80-watowy inteligentny wzmacniacz DSP, wyposażony w autorskie przetworniki Omni-Hybrid.

Całość uzupełnia specjalny reflektor akustyczny, umieszczony bezpośrednio nad głośnikiem niskotonowym. Jego zadaniem jest poprawa rozchodzenia się dźwięków wyższych częstotliwości oraz niwelowanie niepożądanych artefaktów dźwiękowych. Głośnik charakteryzuje 24-bitowa głębia i bardzo niewielkie zniekształcenia. Pasmo przenoszenia to 60 Hz - 20 kHz ±1.5 dB, -10 dB @ 40Hz.

Głośnik pracuje pod kontrolą autorskiego systemu BluOS, a jego sercem jest 4-rdzeniowy procesor ARM® CORTEX™ A53 1.8 GHz. Pulse M ma wymiary 171 x 204 x 149 mm i waży nieco ponad 2,5 kg. Interfejsy sieciowe to Gigabit Ethernet 1000 Mbps, Wi-Fi 5 (802.11ac) oraz Bluetooth 5.0 aptX HD.

Bluesound Pulse M - Podsumowanie

Jeśli szukacie głośników typu multi-room, a waszym priorytetem jest jakość dźwięku, warto dać szansę Bluesound Pulse M. Cena tego urządzenia w Polsce to 2499 zł, a dystrybutorem jest nasz partner, firma Audio-Klan i jej sklep Top Hi-Fi & Video Design. Bezpośredni link do głośnika znajdziecie tutaj.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Top Hi-Fi & Video Design