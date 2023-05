Netflix szykuje spin-off horroru z Sandrą Bullock. Zobaczcie "Nie otwieraj oczu: Barcelona"!

Udana seria horrorów doczekała się pobocznej serii

„Nie otwieraj oczu” zadebiutowało w 2018 roku i chociaż może wypadło nieco gorzej niż „Ciche miejsce” (porównanie nie jest przypadkowe — założenia filmów są bardzo podobne), to skradła serca wielu fanów i okazała się jednym z lepszych filmów Netfliksa od dawna. Złośliwi powiedzieliby, że poprzeczka nie została wysoko zawieszona — lecz horror z Sandrą Bullock w roli głównej to naprawdę solidny film.

Źródło: Netflix

Chociaż mnóstwo osób czekało na sequel, to obecnie platforma streamingowa z wielkim czerwonym N w logo zdecydowała się na spin-off. Netflix udostępnił dziś pierwszy zwiastun części o podtytule Barcelona, który — jak sama nazwa zdradza — zabierze nas do stolicy Katalonii.

„Nie otwieraj oczu: Barcelona” — fabuła i obsada

Cały zamysł i fabuła będzie bardzo zbliżona do tego, co widzieliśmy w filmie z 2018 roku. Spin-off nie zrewolucjonizuje historii i nie przedstawi nowego pomysłu, ale w tym przypadku to jak najbardziej zrozumiałe. Warto jednak zaznaczyć, że poza zmianą miejsca akcji na słoneczną Hiszpanię, w głównej roli nie zobaczymy Sandry Bullock, a Mario Casasa.

Źródło: Netflix

Główny bohater nazywa się Sebastián, lecz u jego boku zobaczymy również Annę, w którą wcieli się Alejandra Howard. Do tego na ekranie zobaczymy takich aktorów jak: Georgina Campbell („Barbarzyńcy”, „W cieniu podejrzeń”, „Murdered by My Boyfriend”), Michelle Jenner („Kucharka z Castamar”, „Paco i jego ludzie”, „Our Lovers”) czy Leonardo Sbaraglia („Tiger, Blood in the Mouth”, „Dzikie historie”, „The Manager”). Za reżyserię i scenariusz odpowiedzialny jest David Pastor oraz Àlex Pastor.

Co myślicie o nadchodzącym filmie Netfliksa? Uważacie, że spin-off ma szansę powtórzyć sukces „Nie otwieraj oczu"?

Źródło, grafika wyróżniająca: Netflix