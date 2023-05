Co obejrzeć w tym tygodniu? Najważniejsze premiery

Matka

Pierwszy z wielu projektów wytwórni współnależącej do Jennifer Lopez i już na samym początku współpracy z Netfliksem dostajemy nieźle zapowiadający się akcyjniak z gwiazdą w roli głównej. Lopez wcieli się w profesjonalną zabójczynię, która po latach rozłąki z córką będzie musiała wyjść z ukrycia. Zrobi to, by móc ochronić pierworodną przed śmiertelnym zagrożeniem. W obsadzie filmu znaleźli się także Joseph Fiennes, Omari Hardwick Gael García Bernal, Elaine Goldsmith-Thomas, Roy Lee, Benny Medina, Miri Yoon, Marc Evans, Misha Green, a za reżyserię odpowiadała Niki Caro ("Mulan", "Ania, nie Anna").

Premiera 12 maja na Netflix.

Black Knight

Po wielu sukcesach Netflix kontynuuje inwestycje w koreańskie produkcje i "Black Knight" ma szansę powalczyć o kolejne rekordy oglądalności na platformie. Akcja serialu przenosi nas do 2071 roku, gdy oddychanie bez maski z respiratorem jest niemożliwe. Na Ziemi pozostał jedynie 1% wcześniejszej populacji, a na Półwyspie Koreańskim ustanowiono ścisłą stratyfikację społeczną. W takim społeczeństwie kluczową rolę odgrywają kurierzy dostarczający niezbędne do przeżycia tlen i inne zasoby. Główną osią fabuły jest historia jednego z dostawców "5-8", wokół którego działań powstają legendy. Jego skuteczność inspiruje uchodźcę Sawola do pozostania dostawcą - dla takich jak on, to jedyna szansa na przeżycie.

Premiera 12 maja na Netflix.

Bodies Bodies Bodies

Studio A24 święciło triumfy na dużych ekranach, a teraz zaczyna podbijać platformy VOD. Po sukcesie "Awantury" na Netfliksie nadszedł czas na horror/slasher "Bodies, Bodies Bodies", którego tytuł odnosi się do jednej z imprezowych gier. Jej zasady są proste - wśród członków zabawy jedna z osób zostaje niejawnie wskazana jako morderca, a reszta musi odgadnąć jej tożsamość. Wszystko rozgrywa się w luksusowej posiadłości, na której pozbawieni zostaną dostępu do telefonów. Problem w tym, że na imprezie znajduje się prawdziwy zabójca. W serialu wystąpili Pete Davidson, Maria Bakalova, Amandla Stenberg, Myha'la Herrold, Rachel Sennottoraz i Lee Pace. Serial wyreżyserowała Halina Reijn.

Premiera 12 maja na HBO Max.

City on Fire

Nowy serial Apple TV+ skupi się na dochodzeniu wokół śmierci studenta zastrzelonego w Central Parku. Okazuje się, że sprawa jest powiązana z serią tajemniczych pożarów w całym mieście, podziemną sceną muzyczną, a także zamożną rodziną handlującą nieruchomościami. Jej członkowie skrywają wiele sekretów, ale zanim uda się je wszystkie odkryć i połączyć z motywami zabójstwa może być już za późno. Za serial odpowiadają twórcy "Życia na fali" oraz "Plotkary", a w rolach głównych obejrzymy Wyatta Oleffa, Chase Sui Wonders i Jemima Kirke. Całość nakręcono na podstawie książki Gartha Riska Hallberga.

Premiera 12 maja na Apple TV+.

Trzej Muszkieterowie: D’Artagnan

Widzieliśmy już wiele ekranizacji tej słynnej powieści, a teraz będziemy mieli okazję przeżyć tę historię raz jeszcze w dwuczęściowej produkcji. W obsadzie znaleźli się Francois Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmai oraz Eva Green. Za kamerą widowiska stanął Martin Bourboulon, zaś scenariusz napisali Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière. Budżet filmu miał wynieść 36 mln euro, a dystrybutorzy obiecują nam wierność materiałowi źródłowemu oraz nowoczesne filmowe rzemiosło na najwyższym poziomie. Zwiastun na pewno ma w sobie to coś, więc może faktycznie będziemy mieli do czynienia z najlepszym spektaklem filmowym od lat, jeśli chodzi o tak popularną historię jak Trzech Muszkieterów?

Premiera 12 maja w kinach.