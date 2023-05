Max zastąpi HBO Max już w tym roku na rynku amerykańskim. W wyniku konsolidacji oferty firmy Warner Bros Discovery powstaje nowa platforma, która nie będzie aktualizacją dla dotychczasowych aplikacji. W sklepie App Store pojawiła się bowiem nowa pozycja od WarnerMedia Global Digital Services.

Tak wygląda Max - następca HBO Max. Zrzuty ekranu interfejsu

Aplikacja nosi nazwę "Max: Stream HBO, TV, & Movies", co jest trochę zabawne, bo zrobiono wszystko, by pozbyć się "HBO" z szyldu serwisu, a tymczasem marka powróciła zapewne po to, by poszukujący dotychczas funkcjonujących platform HBO GO/Now/Max odnaleźli ją w sklepach z aplikacjami. Wielu komentatorów powtarza, jak absurdalną decyzją było usunięcie brandu HBO z nazwy, a chęć odnalezienia informacji nt. "Max" w Internecie tylko za każdym razem potwierdza tę przedziwną sytuację. Na hasło "max" znajdziemy chyba wszystko, nawet burgerownie, zanim natrafimy na platformę VOD.

Ale skupmy się na tym, co widzimy na zrzutach ekranu z App Store, gdzie możemy już dziś - 15 dni przed premierą serwisu - podejrzeć jak będzie prezentować się interfejs Max na wszystkich ważnych platformach. Szybko można zauważyć, że główne kategorie przeniesiono na górę aplikacji, ale pozostałe elementy są raczej bliźniaczo podobne do tego, czym dysponowaliśmy do tej pory. Wciąż mamy bardzo podobny podział i układ elementów oraz podpisy. Dużo mówi się o tym, że pod spodem ma znajdować się infrastruktura, która do tej pory napędzała Discovery+ (niedostępny w Polsce), a która była lepiej oceniana pod względem wydajności i braku błędów aniżeli HBO Max.

Kiedy Max pojawi się w Polsce?

Nie ulega wątpliwości, że ponowny rebranding nie będzie łatwy do udźwignięcia przez firmę, tym bardziej że klienci po raz kolejny będą pobierać inną aplikację, by móc oglądać te same treści. Co więcej, nie jest to proces, który można przeprowadzić w mgnieniu oka i europejskie kraje będą musiały zaczekać na swoją kolej do 2024 roku. Nie wiemy, czy nastąpi to przy jednym podejściu, czy może jednak uruchamianie Max w poszczególnych regionach będzie się odbywać falami, ale premiera Max w Polsce w 2024 została już potwierdzona.