Nie, nie możemy po prostu usunąć Facebooka. To nie jest już możliwe

Często zdarza mi się napisać coś o Facebooku. Pomijając ich wpadki i fakt, że portal robi wszystko, aby wykraść nasze dane, jest to ciekawe i potężne narzędzie. O Facebooku mówi się dużo i najczęściej mówi się źle. Nie chodzi tu o jakąś szczególną niechęć, Mark Zuckerberg i spółka po prostu co chwila wystawiają się na strzał.

Prawie pod każdym artykułem o nich pojawia się komentarz w stylu „ja nie korzystam”, „jak Ci się nie podoba to usuń konto” i tak dalej i tak dalej. Teoretycznie nic skomplikowanego, proste zadanie, które zasadniczo każdy będzie umiał wykonać. Jest jednak problem, łatwo rzucić taki komentarz widząc jedynie czubek własnego nosa. Bardzo łatwo zapominamy, że Facebook stał się integralną częścią naszego społeczeństwa na dobre i na złe i jako ogół, jako zbieranina ludzi nie możemy sobie po prostu usunąć Facebooka. Czy Ci się to podoba czy nie taka jest smutna prawda.

Facebook jest jak rak

Facebook przy obecnej skali i możliwościach jest jak złośliwy rak. To, że gdzieś się go wytnie nie oznacza, że się go pozbyliśmy. Co gorsza ciężko go obecnie w ogóle naciąć. Jego macki sięgają wielu branż i sektorów, a prawie każdą konkurencję zjada na śniadanie – jeśli nie da rady jej kupić to ją skopiuje. Tak czy siak wygra.

W teorii jego potęga bazuje na nas, użytkownikach. Można pomyśleć, że musi jedynie zebrać się odpowiednia ilość ludzi chętnych do usunięcia swojego konta i to zmusi Marka Zuckerberga do pójścia po rozum do głowy i opamiętania się. Tylko, że nic takiego się nie stanie. Jesteśmy na etapie, w którym to my bardziej potrzebujemy Facebooka niż on nas.