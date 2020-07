Do tej pory publikowaliśmy na Antyweb raporty z badań przeprowadzanych wśród polskich programistów, a odnoszące się do ich pracy w zawodzie, na przykład popularnych językach programowania, w których kodują czy ich doświadczeniu w programowaniu. Jednak dzięki niedawnemu badaniu Stack Overflow 2020 możemy sprawdzić, jak to wygląda pośród developerów na całym świecie.