Jednak na proteście pracowników się nie skończyło, ponieważ BLM rozlało się także na najważniejszą dla Facebooka strefę – reklam. Firmy takie jak Unilever, Honda, Ford, Starbucks, Verizon, Adidas czy The North Face powiedziały: „Ze względu na brak moderacji rasistowskich i nawołujących do przemocy wpisów, nie jesteście w stanie zagwarantować nam brand security, więc wycofujemy nasze reklamy. Na razie na miesiąc„. Efekt? Akcje Facebooka spadły w tydzień o ponad 10 proc., w związku z czym z kapitalizacji rynkowej platformy wyparowało ponad 60 mld dolarów. Łącznie do protestu dołączyło 500 przedsiębiorstw. Jaka jest odpowiedź Facebooka na ich działania?

Facebook idzie w zaparte. To jego taktyka. Dobra taktyka

We wpisie poświęconym protestowi firm zaznaczyłem, że tylko bezpośrednie zagrożenie dla finansów Facebooka mogłoby skłonić Zuckerberga do działań. Wszak PR’em się nie musi przejmować, kiedy nawet powtórka akcji z Cambridge Analytica nie robi na nikim wrażenia. I rzeczywiście, kiedy akcje spadały, chciał on rozmawiać z reklamodawcami i przekonywać ich do tego, że narzędzia do moderacji na Facebooku są wystarczające. Ba, zgodził się nawet spotkać z ich przedstawicielami i obiecał, że będzie oznaczał wypowiedzi polityków. Jednak ostatnio wyciekły poufne informacje z rozmowy z pracownikami, które pokazują prawdziwe intencje platformy i które pokazują prawdziwe nastawienie Zuckerberga. Powiedział wtedy:

Nie zmienimy naszych zasad ani naszego podejścia do czegokolwiek w związku z zagrożeniem dla małego lub jakiegokolwiek procentu naszych przychodów. Przwiduję, że wszyscy reklamodawcy niedługo wrócą na platformę

Dla reklamodawców jest to jasny sygnał – „możecie sobie protestować ile chcecie, możemy rozmawiać ile chcecie, nic nie zmienicie”. Dla Facebooka takie podejście ma sens, ponieważ gdyby serwis zaczął nagle wycofywać się ze swojego stanowiska, mógłby przez przypadek obiecać coś, co wpłynęłoby na jego sytuację polityczną. Pytanie tylko, skąd u Zuckerberga taka pewność siebie? Otóż Facebook w międzyczasie zdobył ważnego sojusznika, którego cały ruch #Black LivesMatter bardzo mało obchodzi – giełdę. Jakbyście pytali, jak wygląda kapitalizacja rynkowa Facebooka, to spieszę donieść, że tak: