Mark Zuckerberg i Facebook są w stanie wypaczyć każdą dobrą ideę. Poziom absurdu wykracza poza skale

Strony, które powtarzają publikowanie treści oznaczonych przez zespół sprawdzających jako fałszywe, otrzymuje ostrzeżenie. Ich zbyt duża ilość powoduje, że strona spada w rankingu, a nawet może mieć zablokowaną opcję kupowania reklam w serwisie.

Niby fajnie. Nie usuwają, bo nie chcą cenzurować i nie są wydawnictwem, ale też nie siedzą biernie patrząc jak świat płonie od szerzonej za pośrednictwem ich portalu głupoty. Niestety jak to często bywa, a w przypadku firm typu FB szczególnie, są równi i równiejsi.

Materiały zdobyte przez NBC News wskazują, że proces był naginany, a wręcz omijany w przypadku znanych i wpływowych konserwatystów. Wszystko po to, aby nie zepsuć sobie dobrych stosunków z nimi. Jak mówiłem…są równi i równiejsi.

Wypaczenie idei

Będę z Wami szczery, sam proces weryfikacji treści i ich oznaczania wygląda naprawdę sensownie. Nawet to, że treści nie są usuwane, a oznaczane. Jeśli treści by znikały to by powstawały teorie spiskowe sugerujące, że to działanie prewencyjne, a tak ludzie mają możliwość zrozumienia, nauczenia się kto plecie bzdury i dlaczego są to fake newsy.

Problem w tym, że Facebook całkowicie wypacza ideę apelacji i całego procesu. Właściciele znanych stron mają prawo odwołania się od decyzji. Niestety, kiedy zrobi to konserwatysta, który wcześniej mówił o tym, że FB jest uprzedzony względem niego i czy jemu podobnych, to taki post zostaje oznaczany jako „eskalacja”, a to powoduje, że nadzór nad weryfikacją przejmują wysoko postawione osoby z Facebooka. Czujecie różnice? Zewnętrzny zespół vs osoba z wewnątrz firmy, której zależy na dobrych układach, a nie prawdzie.

Dokumenty sugerują, że taka eskalacja często skutkowało nie tylko zdjęciem flagi z treści, ale wyczyszczeniem kartoteki danej strony: cofnięcie sankcji czy usunięcie ostrzeżeń z ostatnich 6 miesięcy. Można dalej szerzyć kłamstwo i nieprawdę.

To i tak niczego nie zmieni

Przywołałem w myślach kilka ostatnich afer z udziałem Facebooka. Problemy z wyciekami danych, problemy z tym jak i ile danych jest zbierane, raporty i zestawienia o tym ile serwis Marka Zuckerberga o nas wie i tak dalej i tak dalej. Ta lista zdaje się nie mieć końca.

Nawet kiedy robią coś dobrego i to tak potrafią to zepsuć. Jednak czy to jest w stanie jakkolwiek zagrozić Facebookowi? Bo chyba żeby doszło do jakiejś dużej zmiany Mark Zuckerberg musi czuć strach, musi zacząć spadać. Bez tego nie ma szans.

Czy wierzycie w sens takich działań po stronie FB czy uważacie je za PRowe zagrywki, które absolutnie nic nie wnoszą? ace