Nie ma nic za darmo. Miały być próbki, będą wysokie kary

Nie dajcie się nabrać na sztuczki sklepów internetowych. Wystarczy chwila nieuwagi by dać się złapać na praktyki wykorzystującą naszą podatność do szybkich i nieracjonalnych decyzji.

Prawie 40 proc. europejskich e-sklepów stosowało na przestrzenie ostatnich lat co najmniej jedną z trzech sprawdzanych dark patterns: fałszywy liczniki czasu, zwodniczy interfejs, ukrywanie informacji. Tak wynika z informacji przekazanych przez Komisję Europejską na początku tego roku. Dark patterns to praktyki wykorzystujące wiedzę o zachowaniach użytkowników do wpływania na ich decyzje. Stosowane przez przedsiębiorców prowadzących internetowe sklepy wymuszają niezamierzone lub niechciane działania konsumentów. Na naszym podwórku tego typu sklepami zajmuje się UOKiK stawiający zarzuty i nakładający kary na kolejne firmy. Jedną z nich jest Natural Pharmaceuticals, która - zdaniem Urzędu - narusza zbiorowe interesy konsumentów.

UOKiK w swoim najnowszym komunikacie informuje, że zakwestionowano siedem praktyk, które w różny sposób mogły wpływać na proces decyzyjny konsumentów i manipulować ich zachowaniem.

Konsekwentnie przypominamy o znaczeniu przejrzystej komunikacji dla bezpieczeństwa konsumentów. Nietransparentne metody informowania o udziale w programie corocznych dostaw, rzekomy milion zadowolonych klientów danego suplementu, darmowe próbki, które okazywały się płatną subskrypcją – to tylko wybrane przykłady komunikacji marketingowej opartej na manipulacji i wprowadzających w błąd informacjach. Uznałem, że działania spółki Natural Pharmaceuticals naruszają zbiorowe interesy konsumentów i nałożyłem za ich stosowanie kary pieniężne

- podkreśla Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Miały być próbki, były roczne zapasy suplementów diety

Firma Natural Pharmaceuticals poprzez reklamy telewizyjne, drukowane kody zamówień czy strony internetowe mogła wprowadzać w błąd. Przedsiębiorca przechwalał się "ponad milionem zadowolonych klientów" z jednego produktu, jednak ta informacja odnosiła się do ogólnej liczby klientów firmy, nie tego konkretnego produktu. Ponadto przedsiębiorca sugerował, że korzystanie z tego produktu jest zalecane w ramach ogólnokrajowych kampanii zdrowotnych. Niektóre materiały marketingowe powoływały się na instytucje publiczne i twierdziły rzekomo, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności rekomenduje ten suplement. W reklamie telewizyjnej firma informowała, że każda rodzina może otrzymać darmowy roczny zapas witaminy D, ale nie podawała informacji o kosztach dostawy produktu, co klienci mogli przeoczyć. Ponadto, firma nieprawidłowo oznaczała przycisk do składania zamówień na stronie internetowej, co już jest sprzeczne z przepisami dotyczącymi praw konsumentów.

Firma oferowała również darmową próbkę suplementu diety, ale używała podstępnego mechanizmu przekierowania. Po kliknięciu w potwierdzenie chęci otrzymania próbki, konsumentom pojawiał się komunikat dotyczący płatnej subskrypcji rocznego zapasu produktu. To sprawiało, że klienci mieli trudności z rozróżnieniem oferty. Wszystkie te praktyki związane z manipulacją klientami, takie jak wykorzystywanie społecznego dowodu zaufania ("milion zadowolonych klientów") i stosowanie zwodniczych interfejsów, należy potraktować jako dark patterns, czyli działania, które zmuszają konsumentów do podejmowania działań niezamierzonych lub niechcianych, na korzyść przedsiębiorcy.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że na firmę nałożona została kara za stosowanie praktyk naruszających interesy zbiorowe konsumentów. Do zapłacenia jest 5 196 840 zł. Carl Jonas Törnquist, prezes zarządu spółki, został również obciążony karą finansową w wysokości 110 000 zł za celowe dopuszczenie się naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Decyzje te nie są jednak prawomocne i przysługuje od nich odwołanie. Jeśli jednak dojdzie do ostatecznego ich zatwierdzenia, przedsiębiorca będzie zobowiązany do poinformowania o nich wszystkich klientów, którzy byli lub są jego klientami od 14 lutego 2017 r. Ponadto, będzie musiał opublikować oświadczenie na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.