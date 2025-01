Leonardo DiCaprio w Squid Game? Jest odpowiedź Netfliksa

Drugi sezon Squid Game to obecnie najpopularniejszy serial Netfliksa. Koreańska produkcja w kilka dni po premierze przyciągnęła przed ekrany aż 68 milionów widzów, a liczba ta stale rośnie. Spora część odbiorców nie zdążyła dobrnąć do ostatniego epizodu, a twórcy już zapowiadają trzeci sezon, który ma ukazać się gdzieś w bliżej nieokreślonym 2025 roku. W sieci zawrzało, jednak nie z samego faktu nadchodzącej premiery kolejnych odcinków, a z uwagi na hollywoodzką gwiazdę, która ma rzekomo znaleźć się w obsadzie.

Czy Leonardo DiCaprio pojawi się w Squid Game? Netflix odpowiada

Koreański serwis OSEN postawił internet na głowie. To bowiem tam pojawiła się informacja, że Leonardo DiCaprio zagości w obsadzie trzeciego sezonu Squid Game. W sieci pojawiło się już kilka konkretów – mianowicie to, że aktor jest wielkim fanem serialu i z tego tytułu zdecydował się na stosunkowo niską gażę za występ w serialu Netfliksa.

Wczoraj zaś Netflix w swoich mediach społecznościowych podzielił się krótką zapowiedzią nowego sezonu, przestawiającą męską lalkę do gry w „czerwone, zielone”. Niektórzy internauci sugerują, że jest to cichy zwiastun obecności DiCaprio w trzecim sezonie, ale stanowisko platformy niestety chłodzi wszelkie nastroje. Netflix miał bowiem zareagować na plotki i kategorycznie dementować doniesienia o nawiązaniu współpracy z aktorem, nazywając krążące po sieci informacje „kompletnie fałszywymi”.

Nie wszystko jest jednak przekreślone i być może faktycznie Netflix prowadzi/prowadził rozmowy z Leonardo DiCaprio, które jeszcze nie doszły do skutku. Na ten moment jednak strony nie potwierdzają tego scenariusza, a o trzecim sezonie wciąż niewiele wiadomo. Jeśli jednak dopiero zabieracie się do drugiego i zastanawiacie się, czy warto poświęcić mu czas, to zachęcam do zapoznania się z naszą recenzją

