Squid Game w Call of Duty – nie uwierzycie, co przygotowali twórcy

Mordercze gry ze Squid Game zawitają do Call of Duty: Black Ops 6 i Call of Duty: Warzone. Event rusza już dziś!

W ubiegłym miesiącu informowałem o wstępnych plotkach na temat kooperacji Activision i Netflix, której owocem miała być specjalna zawartość inspirowana serialem Squid Game, dostępna w Call of Duty: Black Ops 6 i Call of Duty: Warzone. Ze pierwszych doniesień wywnioskować można było, że do gry trafią skiny bohaterów hitowej produkcji, ale okazuje się, że treści ze Squid Game pojawi się w Call of Duty znacznie więcej, niż przypuszczono. Event rozpoczyna się już dziś, a oto jego szczegóły.

Skórki, bronie i specjalna przepustka sezonowa

Squid Game nikomu przedstawiać nie trzeba – zwłaszcza teraz, gdy drugi sezon serialu przyciągnął przed ekrany ponad 68 milionów widzów. Koreański twór Netfliksa stał się globalnym fenomenem, który zakorzenił się w wielu różnych warstwach kultury popularnej – także w grach. Niech wyrazem tego będzie opisywana współpraca z Activision, zapowiadająca się na jedną z najciekawszych kolaboracji gamingowych ostatnich miesięcy.

Zacznijmy od karnetu bojowego. Do Call of Duty: Black Ops 6 i Call of Duty: Warzone trafi dziś specjalny Battle Pass, zawierający nie tylko skórki bohaterów serialu, ale też masę innych przedmiotów kosmetycznych, takich jak skiny do broni, naklejki czy spraye. Karnet podzielony będzie na dwie ścieżki: darmową oraz płatną. Ta druga, wyraźnie ciekawsza, możliwa jest do zdobycia po uiszczeniu opłaty w wysokości 1100 COD Points (równowartość 10 dolarów). Na jej końcu znalazła się wyjątkowa nagroda – skórka Front Man, nawiązująca do serialowego Lidera, granego przez Byung-hun Lee.

Zagraj w „czerwone, zielone” operatorami z Call of Duty

Skórki, przedmioty kosmetyczne i sam karnet nie robią jednak takiego wrażenia, jak limitowane czasowo tryby gry, pozwalające wczuć się w rolę uczestnika morderczych gier. Activision przygotowało dla graczy własną wersję „czerwone, zielone”. Pierwsza runda opiera się właściwie na tych samych zasadach, ale w drugiej zawodnicy mogą podnieść z ziemi broń do walki wręcz i pomóc sobie w wygranej, szlachtując przeciwników.

Jest tylko jedna prosta zasada: kiedy Young-hee mówi “Zielone światło”, walka się zaczyna. Poruszysz się po tym, jak powie “Czerwone światło”, a będziesz skończony.

To nie wszystko. Motywy Squid Game przesiąkną też do standardowych trybów gry. Zagracie między innymi w Piggy Bank Team Deathmatch, czyli wariant, w którym każde zabójstwo zwiększa główną pulę punktów, tak jak w serialu – w połowie meczu zawodnicy walczą o ogromną wypłatę.

W trybie Moshpit pojawi się zaś charakterystyczna ruletka. Rewolwer pokazuje się się na środku mapy – jego przechwycenie aktywuje UAV i pokazuje lokalizację przeciwników. Zabójstwa z broni gwarantują podwójną liczbę punktów, ale trzeba się pilnować, bo z każdy kolejny strzał może wypalić prosto w gracza dzierżącego rewolwer.

Takich mini gier będzie w Call of Duty: Black Ops 6 i Call of Duty: Warzone będzie znacznie więcej (pełna lista aktywności na oficjalnej stronie), a na ogranie wszystkich będziecie mieli całkiem sporo czasu, bo event zakończy się dopiero 24 stycznia. Zawartość trafia na serwery już dziś o godzinie 19:00.