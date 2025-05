Nie kupuj Switcha 2 na premierę. Nintendo już pracuje nad jego lepszą wersją

Nintendo Switch 2 to wciąż konsola hybrydowa, która będzie oferować różną moc w zależności od tego, czy skorzystamy z niej jako urządzenia przenośnego, czy umieszczonego w specjalnym docku przed telewizorem, jednak pod względem technologicznym wnosi istotne zmiany, które mają ogromny potencjał drzemiący w nowej generacji konsoli, która rozeszła się w ponad 152 mln. egzemplarzy. Kilka dni temu informowaliśmy o szczegółowych aspektach specyfikacji technicznej, którą zaprezentował serwis Digital Foundry. Według nich sprzęt Japończyków może zachwycić pod względem wydajności, jednak wszystko zależy od tego, jak do tworzenia gier i optymalizacji podejdą sami twórcy.

To wszystko oczywiście na papierze i trudno na ten moment wyrokować i stawiać konkluzje dotyczącego tego, jak nowy sprzęt Nintendo sprawdzi się w boju i co tak naprawdę będzie oferował. Najważniejsze są gry i patrząc na to, co szykowane jest na premierę, można śmiało założyć, że będziemy mieć do czynienia z urządzeniem, które oferować będzie większą moc obliczeniową, niż poprzednia generacja i część gier (nie tylko z oryginalnego Switcha), będzie działała na Switchu 2 wyśmienicie. Zainteresowanie ze strony największych studiów, jak na przykład Square Enix, które przeniesie Final Fantasy VII Remake na tę właśnie konsolę, pokazuje, że potencjał jest spory. Oby tylko nie okazało się szybko, że Switch 2 szybko złapie zadyszkę i znów będziemy wypatrywać długimi latami następcy lub konsoli z dopiskiem Pro – tej w przypadku oryginalnego Switcha nigdy się nie doczekaliśmy, mimo ogromnym nadziei ze strony graczy.

Jednak niektórzy gracze już w momencie zapowiedzi konsoli poczuli się dotknięci faktem, że Nintendo zdecydowało się na zastosowanie w nowej generacji sprzętu ekranu LCD. To uderza, tym bardziej że na rynku wciąż jest dostępna pierwsza generacja w wariancie OLED, która zapewnia świetną jakość obrazu z zachowaniem żywych kolorów i oddaniem prawdziwych czerni. Nintendo tłumaczy, że zaszedł ogromny postęp technologiczny w wyświetlaczach LCD w stosunku do tego, co mieliśmy w przypadku oryginalnego Switcha i że jego jakość ekranu w Switchu 2 jest naprawdę imponująca – głównie za sprawą faktu, że wspiera on HDR. Wiele jednak wskazuje, że OLED ma szansę pojawić się w nowej generacji konsoli, o czym informuje teraz serwis Bloomberg, powołując się na własne źródło. Według nich już teraz w fabrykach Samsunga mają trwać prace nad wyświetlaczami OLED, które mają szansę trafić do Switcha 2 w przyszłości.

Nintendo Switch 2 OLED już powstaje. Co z premierą?

Kiedy można spodziewać się premiery Nintendo Switch 2 OLED? Na ten moment trudno mówić o konkretach. Premiera pierwszego Switcha w tej wersji miała miejsce w 2021 r. – cztery lata po wprowadzeniu konsoli na rynek. Czy Nintendo też będzie kazało nam tyle czekać w tej generacji? Niewykluczone, że nie, o czym świadczyć mają już trwające prace nad tym modelem. Śmiało można założyć, że nie odbędzie się to w tym ani w przyszłym roku. Japończycy chcą nasycić rynek podstawowymi wersjami swojego nowego sprzętu i zapewne zrobi to w ogromnym nakładzie. Switch 2 sprzedaje się jak świeże bułeczki w ramach zamówień przedpremierowych zarówno w USA, jak i Japonii, gdzie zapowiedziana jest trzecia tura oficjalnej loterii Nintendo, w której biorą udział miliony zdesperowanych graczy chcących zakupić Switcha 2 w dniu premiery. A ta już a kilkanaście dni. Konsola do pierwszych właścicieli trafi 5 czerwca!