Nintendo Switch 2 bez tajemnic. Wiemy na co stać konsolę!

Nintendo Switch 2 to wciąż konsola hybrydowa, która będzie oferować różną moc w zależności od tego, czy skorzystamy z niej jako urządzenia przenośnego, czy umieszczonego w specjalnym docku przed telewizorem, jednak pod względem technologicznym wnosi istotne zmiany, które mają ogromny potencjał drzemiący w nowej generacji konsoli, która rozeszła się w ponad 152 mln. egzemplarzy.

Digital Foundry przychodzi teraz z bardziej szczegółowymi informacjami na temat specyfikacji technicznej nowej konsoli, która swoją premierę będzie miała za kilkanaście dni. Najważniejszym elementem Nintendo Switch 2 jest nowy układ SoC opracowany we współpracy z NVIDIĄ. Procesor opiera się na architekturze ARM Cortex-A78AE i posiada osiem rdzeni, co zapewnia znaczący postęp względem poprzedniej generacji Switcha. Dzięki temu konsola będzie lepiej radzić sobie z wielowątkowymi zadaniami, a działanie nowych gier stanie się płynniejsze oferując stabilne 60 klatek na sekundę a w przypadku niektórych pozycji nawet 120 klatek.

Zastosowane GPU korzysta z architektury Ampere i wyposażone jest w 1536 rdzeni CUDA. To ogromny wzrost możliwości graficznych, który – w połączeniu z implementacją technologii NVIDIA DLSS – pozwoli generować obraz o znacznie lepszej jakości. Kluczowe ma być wsparcie dla skalowania obrazu do rozdzielczości 4K podczas gry na dużym ekranie w trybie zadokowanym. Dla hybrydowego charakteru konsoli, gdzie najważniejsze jest połączenie mobilności i mocy, uzyskany skok wydajności można uznać za przełomowy.

Nintendo Switch 2 bez tajemnic. Digital Foundry zdradza to, co Nintendo ukrywa

Kolejną dużą zmianą jest pamięć RAM. Konsola wyposażona została w 12 GB pamięci LPDDR5, co przełoży się na szybsze ładowanie gier, płynniejsze działanie systemu oraz możliwość uruchamiania bardziej zaawansowanych tytułów. Warto jednak dodać, że 3 GB przeznaczone jest na obsługę systemu, pozostałe 9 jest do dyspozycji deweloperów. Wewnętrzna pamięć masowa to 256 GB typu UFS 3.1 – zastosowanie tego standardu oznacza szybki dostęp do zapisanych danych, wyraźnie skracając czasy ładowania i minimalizując oczekiwanie przy uruchamianiu dużych gier.

Nowością w sprzęcie jest również 8-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1080p. Zwiększona rozdzielczość i większy wyświetlacz zapewniają bardziej szczegółowy i angażujący obraz w trybie przenośnym. Warto zaznaczyć, że tym razem Nintendo postawiło na nowoczesną matrycę LCD, co ma zapewnić lepszą widoczność i szerszy wachlarz kolorów niż w pierwotnej wersji Switcha. Choć część graczy jest rozczarowana brakiem OLED, dotychczasowe doświadczenia z Nintendo Switch 2 wskazują, że ekran LCD stoi na bardzo wysokim poziomie

Specyfikacja techniczna Nintendo Switch 2. Co wiemy o konsoli?

To wszystko oczywiście na papierze i trudno na ten moment wyrokować i stawiać konkluzje dotyczącego tego, jak nowy sprzęt Nintendo sprawdzi się w boju i co tak naprawdę będzie oferował. Najważniejsze są gry i patrząc na to, co szykowane jest na premierę, można śmiało założyć, że będziemy mieć do czynienia z urządzeniem, które oferować będzie większą moc obliczeniową niż poprzednia generacja i część gier (nie tylko z oryginalnego Switcha), będzie działała na Switchu 2 wyśmienicie. Zainteresowanie ze strony największych studiów, jak na przykład Square Enix, które przeniesie Final Fantasy VII Remake na tę właśnie konsolę, pokazuje, że potencjał jest spory. Oby tylko nie okazało się szybko, że Switch 2 szybko złapie zadyszkę i znów będziemy wypatrywać długimi latami następcy lub konsoli z dopiskiem Pro – tej w przypadku oryginalnego Switcha nigdy się nie doczekaliśmy, mimo ogromnym nadziei ze strony graczy.