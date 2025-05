Nintendo Switch 2 wielokrotnie potężniejszy niż poprzednik. Wiemy na co stać konsolę

Choć do oficjalnej premiery Nintendo Switch 2 pozostał jeszcze miesiąc, to już teraz coraz więcej mówi się o tym, co zaoferuje konsola. YouTuber Geekerwan zdołał zdobyć inżynieryjną wersję płyty głównej nowego urządzenia. I dzięki niej już teraz mamy szczegółową analizę układu SoC Tegra T239, która ma stanowić serce najnowszej hybrydowej konsoli Nintendo. Pozwoliło to już teraz precyzyjnie zbadać struktury chipu warstwa po warstwie i na kilka tygodni przed premierą sprzętu.

Układ Tegra T239: co tak naprawdę kryje w sobie serce Nintendo Switch 2?

Chip Tegra T239, który jest sercem konsoli Nintendo Switch 2, ma powierzchnię około 207 mm² – to niemal dwukrotnie więcej niż miało to miejsce w przypadku jego poprzednika. Analiza wskazuje na to, że układ został zaprojektowany już w 2021 roku, co sugeruje, że pierwotnie premiera konsoli mogła być planowana znacznie wcześniej. Układ produkowany jest w niestandardowym procesie technologicznym Samsunga, łączącym cechy 10nm i 8nm, który jest bardzo zbliżony do technologii 8N znanej z kart graficznych RTX 30. Początkowo spekulowano, że Nintendo zdecyduje się na bardziej zaawansowany proces 5nm, jednak przeniesienie architektury Ampere na nowy proces wymagałoby kosztownego przeprojektowania, czego firma zapewne chciała uniknąć. Przeprowadzona przez youtubera analiza ujawniła, że SoC T239 posiada osiem rdzeni CPU Arm Cortex-A78C, każdy z 256 KB pamięci podręcznej L2 oraz wspólną 4 MB pamięcią L3. Towarzyszy im GPU oparte na architekturze Ampere: najprawdopodobniej GA10B, które wyposażone zostało w 6 jednostek TPC. Ciekawostką jest fakt, że jednostki SM w T239 są o 22% mniejsze niż w bliźniaczym T234, znanym z platformy Jetson Orin. Co więcej, są one większe niż jednostki SM w potężnym RTX 3090. To jasno pokazuje, jak bardzo zoptymalizowano układ dla potrzeb konsoli przenośnej.

Reklama

Płyta główna Switcha 2 wyposażona została w 256 GB wbudowanej pamięci UFS 3.1, a za komunikację bezprzewodową odpowiadają moduły Wi-Fi i Bluetooth od MediaTeka. Konsola otrzymała także nowoczesny system zasilania zdolny dostarczyć aż 34,4 W mocy. Już teraz jednak wiadomo, że w praktyce będzie zużywać jej znacznie mniej. Jeśli chodzi o pamięć RAM: w konstrukcji zastosowano 12 GB LPDDR5x-8533 (2x6 GB). Ze względu na oszczędność energii, jej taktowanie najprawdopodobniej będzie ograniczone do 6400 MT/s w trybie stacjonarnym i 4266 MT/s w trybie przenośnym. Czyli tak samo, jak miało to miejsce w pierwszym Switchu.

Nintendo Switch 2 w praktyce. Na co będzie stać konsolkę?

Geekerwan przeprowadził symulację wydajności Switcha 2 przy pomocy laptopa z kartą RTX 2050 o obniżonym taktowaniu. Wyniki wskazują, że w syntetycznych testach nowa konsola osiąga poziom wydajności porównywalny z GTX 1050 Ti w trybie zadokowanym oraz GTX 750 Ti w trybie mobilnym, czyli... nieco słabszym niż Steam Deck. Warto mieć jednak na uwadze, że takie porównania mogą być średnio precyzyjne - bo tak naprawdę wiele zależy od optymalizacji oprogramowania i kilku innych zmiennych.