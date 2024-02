Nie daj się nabrać na taką wiadomość. To nie oferta pracy, to spam

Apple zamykając swój system i ograniczając dostęp do swoich rozwiązań stara się nas przekonać, że to zagwarantuje nam bezpieczeństwo - także przed atakami spamerskimi i innymi incydentami. Rzeczywistość jednak weryfikuje te zapewnienia, przynajmniej jeśli chodzi o sito wiadomości, które mogą nam narobić sporo szkód. Tak było w zeszłym roku, gdy przez iMessage rozsyłany był spam związany z ofertami pracy. Podejrzane firmy wysyłały podejrzane wiadomości oferujące łatwy zarobek przy testowaniu aplikacji, czy pracy zdalnej w hotelach. Teraz, za pomocą iMessage wysyłane są kolejne oferty pracy - tym razem związane z... recyklingiem i leasingiem. Choć nadawca nie zdradza szczegółów, zachęca całkiem atrakcyjnym wynagrodzenim. Tylko, że to jedno wielkie oszustwo. Nie daj się nabrać na tego typu wiadomości!

Cześć. Nasza firma prowadzi obecnie rekrutację partnerów online na całym świecie. Zarabiaj łatwo na recyklingu i leasingu. Praca jest bardzo prosta, nie ma ograniczeń czasowych, nie ma ograniczeń lokalizacyjnych, możesz ją wykonać w domu i możesz zarobić stabilny dochód w wysokości 50-300 dolarów dziennie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt poprzez Telegram.

Dostałeś taką wiadomość? Nie odpowiadaj, nie wdawaj się w dyskusje z nadawcą, ani nie szukaj kontaktu na Telegramie (z wiadomości został on usunięty). Najlepiej od razu zgłoś wiadomość do Apple jako niechcianą i zablokuj nadawcę. Jak to zrobić? W oknie rozmowy wystarczy wybrać opcję Zgłoś jako niechciane potwierdzając przyciskiem Usuń i zgłoś jako niechciane.

Oferty pracy przez iMessage? To oszustwo, lepiej je skasować i zgłosić

Jak jeszcze można pomóc? Na przykład poprzez zgłaszanie do CERT Polska. Pomagając sobie, pomagamy również innym - takie wspólne działania nas wszystkich to najskuteczniejsza broń przeciwko atakom przestępców w internecie. Warto pamiętać, by każdy przypadek oszustwa zgłaszać, a można to zrobić na kilka sposobów:

przekierowanie SMS – złośliwe SMS-y najlepiej przekierować na nr: 8080(warto zapisać sobie ten numer w książce telefonicznej)

– złośliwe SMS-y najlepiej przekierować na nr: 8080(warto zapisać sobie ten numer w książce telefonicznej) formularz online – podejrzane strony, SMS-y, wiadomości e-mail, złośliwe oprogramowanie, podatności, nielegalne treści i inne można zgłaszać poprzez formularz na stronie: incydent.cert.pl

– podejrzane strony, SMS-y, wiadomości e-mail, złośliwe oprogramowanie, podatności, nielegalne treści i inne można zgłaszać poprzez formularz na stronie: incydent.cert.pl przekierowanie e-mail - podejrzane wiadomości mailowe najlepiej przesłać na adres poczty elektronicznej: cert@cert.pl

CERT wszystkie tego typu zgłoszenia bierze na poważnie i jeśli podacie swoje dane kontaktowe (adres email lub numer telefonu) odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona po 48 godzinach.