Drogie kina, nie czas umierać. Nowy Bond nie trafi na VOD – to byłaby katastrofa

Czy do takiego grona dołączą druga część „Cichego miejsca” albo „Top Gun: Maverick”? Jest to tak samo mało prawdopodobne, jak premiera online „Nie czas umierać”, ale gdy nowe przygody agenta Jej Królewskiej Mości są zagrożone debiutem z pominięciem kin, to każdy zaczyna bardziej uważnie słuchać.

Nowe filmy Marvela i Star Wars na VOD? Disney wątpi w kina i płyty

Kalkulacje MGM pokazują ile zamierzają zarobić na nowym Bondzie

Tym bardziej, że – jak donosiło Variety – studio MGM życzyło sobie za prawa do filmu aż 600 milionów dolarów. Z jednej strony jest to gigantyczna kwota w porównaniu do cen, jakie płaciły do tej pory za filmy (do 120 mln dolarów) serwisy streamingowe, ale przecież mamy do czynienia z Jamesem Bondem, ostatnim filmem Daniela Craiga i 25. produkcji z agentem 007.

Netflix, Amazon i Apple nie były gotowe tyle zapłacić za Jamesa Bonda

Co ciekawe, MGM przewidywało, że w normalnych warunkach film byłby w stanie wygenerować około 1 miliarda dolarów przychodu z biletów. Osiągnięcie takiego wyniku w perspektywie następnych kilkunastu miesięcy wydaje się nieosiągalne, a co więcej, nawet dotrzymanie terminu premiery zaplanowanej na kwiecień 2021 jest podawane w wątpliwość.

Według Deadline, żadna usługa VOD nie była chętna zapłacić za prawa do filmu więcej niż połowę nominalnej ceny, czyli około 300 mln dolarów. Istotną informacją jest ta dotycząca praw do dystrybucji międzynarodowej – te należą bowiem do Universala. Nie wiadomo, jak rozwiązana byłaby ta kwestia. Studia są w naprawdę trudnej sytuacji, bo zainwestowane w produkcje pieniądze się nie zwracają. Odsprzedaż praw do filmu jest sposobem na szybki zarobek, ale to krótkowzroczna strategia, bo na dłuższą metę przychody nie zrównają wydatków przy takich filmach.

„Nie czas umierać” pojawi się w kinach