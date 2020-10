Nowe filmy Marvela i Star Wars na VOD? Disney wątpi w kina i płyty

Kina mają naprawdę pod górkę

Pandemia spowodowała, że Disney (podobnie jak inni wielcy gracze branży filmowej) mierzy się z wyzwaniem, które do niedawna pozostawało w sferze gdybań. Do tej pory mówiło się, że epidemia przyspieszy proces marginalizacji znaczenia kin, ale w obecnej chwili jesteśmy świadkami sytuacji, w której możemy oglądać ich prawdziwy koniec. W Polsce na salach kinowych można zapełnić tylko 25% miejsc, ale w wielu krajach świata, a przede wszystkim w USA, większość multipleksów pozostaje zamknięta. Niedawno gruchnęła informacja o planach zamknięcia kilku tysięcy kin należących do Cineworld (w Polsce do firmy należy Cinema City, ale nas ten fakt nie dotyczy). To przepotężny cios dla studiów i dystrybutorów, którzy żyli nadzieją na powrót do względnej normalności już jesienią. Tymczasem odwołane zostały wszystkie najważniejsze premiery, w tym nowy Bond „Nie czas umierać”, „Diuna” Warner Bros. czy produkcje Marvela.

Premiera „Mulan” na Disney+ pokazała, że firma jest gotowa na nowe czasy

Disney próbowało już hybrydowego modelu dystrybucji przy premierze „Mulan” – film trafił na Disney+ za dodatkową opłatą w krajach, gdzie platforma VOD jest dostępna, zaś w innych (tam gdzie kina funkcjonują) można go było zobaczyć na dużym ekranie. Sumarycznie przychody z wypożyczeń oraz biletów nie zbliżyły się zapewne do pułapu, który udałoby się osiągnąć gdyby nie pandemia, ale Disney miało być zadowolone z wyników. Analogicznie sytuacja wyglądała w przypadku premiery „Trolle 2”, gdy Universal udostępnił film online zamiast wprowadzać go do kin.

