Tyle zapłacisz za Netfliksa, jeśli nie chcesz go z nikim dzielić

Ile kosztuje Netflix za 1 osobę?

Netflix oferuje trzy główne opcje subskrypcji, aby każdy użytkownik mógł dopasować swoje potrzeby do swojego budżetu. Każda z tych kwot będzie w całości do pokrycia przez pojedynczego użytkownika, co oznacza, że miesięcznie najmniej zapłacić można 29 zł za dostęp do Netfliksa, zaś maksymalnie opłata może wynieść nawet 60 zł. Co konkretnie oferuje każdy z pakietów?

Podstawowy (29 zł na miesiąc): To idealna opcja dla tych, którzy cenią rozrywkę, ale niekoniecznie potrzebują przepięknej jakości obrazu. W ramach tej subskrypcji, otrzymujesz dostęp do biblioteki Netflix na jednym ekranie w jakości 720p (niższy standard HD). Największym ograniczeniem jest tu, oczywiście, jakość, ponieważ 720p to rozdzielczość, która fatalnie wygląda na większych ekranach (powyżej 32 cali).

Standard (43 zł na miesiąc): Jeśli chcesz korzystać z Netflix na więcej niż jednym urządzeniu i cenisz sobie lepszą jakość obrazu, opcja Standard jest dla Ciebie. Dzięki niej możesz oglądać treści w jakości Full HD na dwóch różnych ekranach jednocześnie, co nie będzie jednak nazbyt przydatne, jeżeli nie będziesz dzielić z kimkolwiek swojego konta. Kluczowa jest tu rozdzielczość, ponieważ Full HD 1080p wystarczy nawet do seansów na telewizorze z 55-calowym ekranem.

Premium (60 zł na miesiąc): Ta subskrypcja jest odpowiednia dla prawdziwych entuzjastów filmów i seriali oraz widzów oczekujących najlepszej jakości. Oferuje ona dostęp do biblioteki Netflix w jakości 4K/HDR/Dolby Vision z dźwiękiem Dolby Atmos, a także zapewnia możliwość jednoczesnego korzystania z platformy na czterech różnych ekranach. Warto również zaznaczyć, że subskrybenci Premium mogą cieszyć się dźwiękiem przestrzennym Spatial Audio i mają możliwość pobierania treści na aż sześć urządzeń. To jedyny pakiet, gdzie treści dostępne są w takiej jakości, więc dla entuzjastów najlepszych warunków do oglądania wydatek na Netflix sięgnie 60 zł.

Netflix w Polsce - dlaczego warto?

Netflix od dawna jest liderem na rynku usług streamingowych i to nie bez powodu. To kilka kluczowych powodów, dla których platforma cieszy się tak dużym powodzeniem i zainteresowaniem:

Ogromna biblioteka treści: Netflix oferuje ogromną bibliotekę filmów, seriali i dokumentów, w tym własne produkcje. Niezależnie od Twoich zainteresowań z pewnością znajdziesz coś, co Cię zainteresuje. W chwili obecnej to ponad 6,2 tysiąca tytułów, które są dostępne od ręki do oglądania,

Netflix oferuje ogromną bibliotekę filmów, seriali i dokumentów, w tym własne produkcje. Niezależnie od Twoich zainteresowań z pewnością znajdziesz coś, co Cię zainteresuje. W chwili obecnej to ponad 6,2 tysiąca tytułów, które są dostępne od ręki do oglądania, Wysoka jakość obrazu: Opcja Standard i Premium zapewniają odpowiednio bardzo dobrą i świetną jakość obrazu. Jeśli masz telewizor lub monitor obsługujący 4K i HDR, to pakiet Premium pozwoli Ci w pełni cieszyć się ultrawysoką rozdzielczością i super przestrzennym dźwiękiem Dolby Atmos. Pozostałe serwisy dogoniły Netfliksa pod względem wspieranych standardów, ale w kwestii liczby tytułów wspierających 4K i HDR Netflix pozostaje liderem.

Opcja Standard i Premium zapewniają odpowiednio bardzo dobrą i świetną jakość obrazu. Jeśli masz telewizor lub monitor obsługujący 4K i HDR, to pakiet Premium pozwoli Ci w pełni cieszyć się ultrawysoką rozdzielczością i super przestrzennym dźwiękiem Dolby Atmos. Pozostałe serwisy dogoniły Netfliksa pod względem wspieranych standardów, ale w kwestii liczby tytułów wspierających 4K i HDR Netflix pozostaje liderem. Swobodny dostęp na wielu ekranach: Dzięki opcji Premium możesz udostępniać swoje konto rodzinie i przyjaciołom, co pozwala na jednoczesne korzystanie z platformy na kilku urządzeniach. Jeśli nie dzielisz konta z nikim innym, to duża liczba urządzeń w trybie offline pozwoli Ci wygodnie przełączać się pomiędzy tabletem, smartfonem, laptopem i innymi gadżetami.

Pobieranie treści: Jeśli często podróżujesz lub nie masz dostępu do stałego połączenia internetowego, opcja Premium umożliwia pobieranie treści na sześć różnych urządzeń. To doskonały sposób, aby mieć ulubione filmy i seriale zawsze pod ręką, a do pobrania dostępna jest już cała oferta Netfliksa i bardzo rzadko zdarzają się problemy techniczne uniemożliwiające seans bez dostępu do sieci.

Jeśli często podróżujesz lub nie masz dostępu do stałego połączenia internetowego, opcja Premium umożliwia pobieranie treści na sześć różnych urządzeń. To doskonały sposób, aby mieć ulubione filmy i seriale zawsze pod ręką, a do pobrania dostępna jest już cała oferta Netfliksa i bardzo rzadko zdarzają się problemy techniczne uniemożliwiające seans bez dostępu do sieci. Bez reklam: Netflix nie wyświetla reklam, co oznacza, że możesz oglądać swoje ulubione treści bez przerw i przewijania. Platforma, co prawda, rozważa wdrożenie reklam na kolejnych rynkach, ale w Polsce jeszcze do tego nie doszło i prawdopodobnie szybko się to nie wydarzy. Co więcej, najwyższy pakiet nie powinien być zagrożony obecnością reklam. Niższe, tańsze oferty prawdopodobnie będą już posiadały reklamy.

Netflix nie wyświetla reklam, co oznacza, że możesz oglądać swoje ulubione treści bez przerw i przewijania. Platforma, co prawda, rozważa wdrożenie reklam na kolejnych rynkach, ale w Polsce jeszcze do tego nie doszło i prawdopodobnie szybko się to nie wydarzy. Co więcej, najwyższy pakiet nie powinien być zagrożony obecnością reklam. Niższe, tańsze oferty prawdopodobnie będą już posiadały reklamy. Personalizacja: Platforma wykorzystuje zaawansowane algorytmy, aby proponować użytkownikom treści dostosowane do ich upodobań, co sprawia, że korzystanie z Netflix pozwala szybko znaleźć nowe filmy i seriale zgodne z naszym gustem. Pojedynczy użytkownicy mogą nawet korzystać z wielu profili jednocześnie, na każdym z nich budując inną historię oglądania, co pozwoli uniknąć zaburzeń w rekomendacjach.

Netflix to platforma streamingowa, która oferuje dostęp do ogromnej ilości treści filmowych i serialowych. Dzięki różnym opcjom subskrypcji, każdy może znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Bez względu na wybrany plan, Netflix oferuje bezproblemowy dostęp do ulubionych treści, a największą różnicą pomiędzy pakietami - gdy patrzymy na ofertę z punktu widzenia pojedynczego widza - jest jakość obrazu i dźwięku, która staje się coraz lepsza wraz ze wzrostem ceny za miesięczny dostęp do platformy.