Netflix tylko na jeden miesiąc: jak to zrobić?

Netflix oferuje elastyczne opcje subskrypcji, dostosowane do potrzeb każdego użytkownika. Ale czy można wykupić dostęp do Netflix tylko na miesiąc?

W dzisiejszym świecie, pełnym natłoku informacji i codziennego stresu, czas wolny jest coraz cenniejszy. W związku z tym, wiele osób poszukuje rozrywki dostępnej na żądanie, pozwalającej im oderwać się od rzeczywistości i zanurzyć w fascynującym świecie filmów i seriali. Jedną z najpopularniejszych opcji w tej kategorii jest subskrypcja Netflix.

Czy można kupić Netflixa na miesiąc?

Tak, można. Czas trwania subskrypcji na Netflix standardowo wynosi 1 miesiąc. By upewnić się, że nie zostanie ona automatycznie przedłużona, należy w ustawieniach konta wyłączyć auto odnawianie subskrypcji, wtedy dostęp do usługi pozostaje aktywny do końca opłaconego okresu.

Oto trzy podstawowe rodzaje subskrypcji oferowane przez Netflix:

Basic - Ta najtańsza opcja pozwala na oglądanie treści na jednym urządzeniu i dostęp do biblioteki w jakości 720p HD. Subskrypcja Basic jest dostępna w formie miesięcznej i rocznej.

- Ta najtańsza opcja pozwala na oglądanie treści na jednym urządzeniu i dostęp do biblioteki w jakości 720p HD. Subskrypcja Basic jest dostępna w formie miesięcznej i rocznej. Standard - Subskrypcja Standard umożliwia korzystanie z Netflix na dwóch urządzeniach jednocześnie i oglądanie w jakości Full HD 1080p. Podobnie jak opcja Basic, Standard dostępny jest w formie miesięcznej i rocznej.

- Subskrypcja Standard umożliwia korzystanie z Netflix na dwóch urządzeniach jednocześnie i oglądanie w jakości Full HD 1080p. Podobnie jak opcja Basic, Standard dostępny jest w formie miesięcznej i rocznej. Premium - To najbardziej zaawansowana opcja, oferująca możliwość jednoczesnego korzystania z Netflix na czterech urządzeniach i oglądanie treści w jakości Ultra HD z HDR/Dolby Vision oraz dźwiękiem Dolby Atmos. Podobnie jak pozostałe subskrypcje, Premium dostępny jest zarówno w formie miesięcznej, jak i rocznej.

Ile kosztuje dostęp do Netflix?

Ceny subskrypcji Netflix mogą się różnić w zależności od regionu i waluty, ale ogólnie rzecz biorąc, są one dostępne w przystępnych cenach. Poniżej przedstawiam przykładowe ceny subskrypcji w dolarach amerykańskich:

Basic : Miesięczna subskrypcja Basic kosztuje 29 zł, a roczna subskrypcja wynosi około 348 zł (12 miesięcy * miesięczny abonament).

: Miesięczna subskrypcja Basic kosztuje 29 zł, a roczna subskrypcja wynosi około 348 zł (12 miesięcy * miesięczny abonament). Standard : Miesięczna subskrypcja Standard kosztuje 43 zł, a roczna subskrypcja wynosi 516 zł (12 miesięcy * miesięczny abonament).

: Miesięczna subskrypcja Standard kosztuje 43 zł, a roczna subskrypcja wynosi 516 zł (12 miesięcy * miesięczny abonament). Premium: Miesięczna subskrypcja Premium kosztuje 60 zł, a roczna subskrypcja wynosi 720 zł (12 miesięcy * miesięczny abonament).

Warto zaznaczyć, że Netflix regularnie wprowadza promocje i oferty specjalne, które mogą obniżyć koszty subskrypcji, ale najczęściej dotyczy to oferty operatorów i innych pośredników.

Jak zapłacić za Netflix - metody płatności

Netflix oferuje różne sposoby płatności, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z usługi. Poniżej znajdziesz kilka popularnych metod płatności, które są akceptowane przez Netflix: