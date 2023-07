Koniec współdzielenia kont na Netfliksie niezgodny z prawem? UOKiK przygląda się sprawie

Netflix jak zapowiadał, tak wreszcie zrobił

Od wielu miesięcy mówiło się o zmianach dotyczących współdzielenia konta na Netflix, aż wreszcie się to stało. Platforma streamingowa w drugiej połowie maja odsłoniła karty i oficjalnie ogłosiła, jak teraz wygląda kwestia współdzielenia kont. Konto Netflix od jakiegoś czasu jest przeznaczone do użytku w obrębie jednego gospodarstwa domowego. Wszystkie mieszkające w tym domu osoby mogą korzystać z serwisu Netflix bez względu na miejsce pobytu — w domu, poza domem czy na urlopie. Sytuacja wygląda jednak inaczej w sytuacji, kiedy podajemy dane do logowania komuś, kto z nami nie mieszka. Wtedy według platformy mamy kilka opcji. Pierwszą z nich jest przeniesienie profilu do opłacanego przez siebie abonamentu, aby nie utracić postępów w oglądanych serialach czy wpisać w „Moja lista”. Drugą opcją jest dodanie dodatkowego konta, lecz za to zostanie naliczona miesięcznie dodatkowa opłata w wysokości 9,99 zł. Jeśli więc dzielicie konto z jedną osobą, która nie jest Waszym domownikiem, to do planu Standard (43 zł miesięcznie) musicie doliczyć 9,99 zł. Kiedy zdecydujecie się na dzielenie konta z dwoma znajomymi, z którymi nie mieszkacie, do Waszej miesięcznej opłaty (a w takiej sytuacji musicie mieć plan Premium za 60 zł miesięcznie) zostanie doliczone 20 zł.

Źródło: Depositphotos

Problemem również jest fakt, że na ten moment opcja dokupienia „dodatkowych miejsc” w abonamencie nie jest dostępna przez pośredników takich jak Play, Canal+ i wiele innych — a do tego osoba dokupująca możliwość współdzielenia konta musi być dorosła. Opcja dana przez Netfliksa jest więc daleka od ideału — i frustracja użytkowników jest na tyle duża, że nie przestają składać skarg do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK postanowił przyjrzeć się tej sprawie.

Kiedy weszły nowe zasady Netfliksa, jednym z pierwszych pytań użytkowników było to, jak będzie to wyglądać u osób, które często podróżują, mieszkają w dwóch miejscach (na przykład studenci — między akademikiem a domem rodzinnym). Okazuje się, że Netflix pobiera informacje dotyczące tego, z jakimi routerami Wi-Fi się łączymy. Użytkownicy, którzy w swoim miejscu zamieszkania korzystają z więcej niż jednego routera lub ich dom ma kilka pięter, notorycznie narzekają na problemy z dostępem do swojego konta na Netfliksie. Chociaż platforma z wielkim czerwonym N w logo twierdzi, że wystarczy raz w miesiącu połączyć się z „głównym routerem” konta i problem zniknie, to skarg nie brakuje.

UOKiK przygląda się sprawie z zakazem współdzielenia kont na Netfliksie

Rzecznik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Małgorzata Cieloch, postanowiła udzielić w tej sprawie komentarza portalowi Wirtualnemedia.pl. Cieloch mówi:

Oba sygnały analizujemy. Jeśli będziemy podejmować decyzję o konkretnych dzianiach administracyjnych wobec tej spółki będziemy informować na bieżąco.

Jak dowiadujemy się ze źródła, zadaniem UOKiK będzie ocena, czy Netflix albo sprzedający dostęp do jego usług operatorzy naruszyli polskie przepisy nowymi przepisami. Jeśli okaże się, że tak, to może Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wezwać firmy do zmiany polityki albo wszcząć postępowanie, które może się zakończyć nałożeniem kary w wysokości do 10 procent rocznych obrotów.

Źródło: Depositphotos

Użytkownicy poza składaniem skarg, znaleźli już mnóstwo sposobów na obejście blokady darmowego współdzielenia kont. Jeśli jesteście ciekawi, jakie sposoby obchodzą nowe postanowienia Netfliksa, zajrzyjcie do tego artykułu.

Źródło: Wirtualnemedia.pl

Grafika wyróżniająca: Unsplash