YouTube to wciąż najpopularniejsza platforma wideo na świecie. Choć aplikacje społecznościowe, w szczególności TikTok, przyciągają największą uwagę młodych, YT nie ma się czego obawiać. Nie oznacza to jednak, że nie walczy o nowych widzów i tych, którzy od tego typu serwisów oczekują nieco więcej niż oglądanie filmików. YouTube dostrzega ogromny potencjał w aspektach mediów społecznościowych. Na platformie pojawiają się więc dodatkowe funkcje, które jeszcze bardziej ułatwią nam komunikację - zarówno z samymi twórcami i kanałami, jak i innymi widzami. Już niebawem na YouTube zadebiutują nicki - unikatowe nazwy użytkowników i kanałów.

Po co w ogóle ta zmiana? YouTube tłumaczy:

Nicki pozwalają znajdować twórców w YouTube i się z nimi kontaktować. To niepowtarzalne i krótkie identyfikatory kanałów, które są niezależne od ich nazw, a zaczynają się od znaku „@”. Na przykład @youtubecreators.

Z każdym kanałem będzie powiązany nick, którego będzie można używać do znajdowania innych użytkowników i kontaktowania się z nimi - zarówno w przypadku twórców, jak i widzów. Po wybraniu nicka, automatycznie stanie on się też nowym adresem URL Twojego kanału w YouTube, co ułatwi innym znalezienie Cię. Na przykład: youtube.com/@youtubecreators. Możesz używać tego adresu, aby przekierowywać widzów na swój kanał, gdy są oni poza YouTube. Każdy kanał może mieć tylko 1 nick.

Przykład? Jeśli nick ustawiony będzie na @user123, URL-em kanału będzie https://youtube.com/@user123. Serwis podkreśla, że w większości przypadków spersonalizowany URL stanie się również nickiem. Można z niego korzystać m.in. do przekierowywania użytkowników na kanał, gdy są oni poza YouTube.

YouTube się zmienia. Nicki ułatwią komunikację

Warto też pamiętać, że nick musi spełniać pewne wymagania:

musi mieć długość od 3 do 30 znaków

musi składać się ze znaków alfanumerycznych (A–Z, a–z, 1–9)

może też zawierać podkreślenia (_), łączniki (-) i kropki (.)

nie przypomina adresu URL ani numeru telefonu

nie jest jeszcze używany

jest zgodny z wytycznymi dla społeczności YouTube

O tym, że dany użytkownik będzie mógł nadać dla swojego kanału nick, YouTube będzie informował drogą mailową i powiadomieniem w YouTube Studio. By móc dodać nową nazwę należy przejść do strony youtube.com/handle i postępować zgodnie z instrukcją: wybrać nick, sprawdzić jego dostępność i wymagania i zatwierdzić. System może również podpowiedzieć nazwy użytkownika oraz wygenerować automatycznie nick na podstawie nazwy kanału.

A gdzie unikalne nazwy użytkowników sprawdzą się najlepiej? YouTube stawia na kilka scenariuszy. W ciągu najbliższych kilku tygodni serwis będzie stopniowo wprowadzać nicki na wszystkich kanałach. Gdy już wszyscy użytkownicy otrzymają do nich dostęp, będą one widoczne w kilku miejscach w YouTube, w tym:

na karcie Shorts

w wynikach wyszukiwania

w komentarzach i wzmiankach

Niektóre miejsca, np. strony konkretnych kanałów, będą wyświetlały nick obok jego nazwy. YouTube potwierdza także, ze nicki będą widoczne w wielu innych sekcjach YouTube. Gdzie konkretnie? Tego nie zdradzono.