Co mam w subskrypcjach na YouTube? Podzielcie się swoją listą

YouTube jaki jest z wierzchu - każdy widzi. Można go jednak skonfigurować tak, aby oglądać to co nas naprawdę interesuje, a nie to co oglądają miliony.

Na YouTube szukam rozrywki, informacji, a czasem wiedzy. Nie jestem maniakalnym oglądaczem, ale postanowiłem sobie zbudować listę subskrypcji pod moje upodobania. Głównie po to aby YT nie podpowiadał mi za dużo ze swojego algorytmu.

Lista subskrypcji w moim przypadku potrafi zmieniać się dość dynamicznie, jeśli jakiś kanał nie publikuje od dłuższego czasu lub po prostu traci na jakości wymieniam go na inny o podobnej tematyce. Nie robię tego w jakiś masochistyczny sposób, ale dość regularnie.

Poniżej macie moją listę kanałów, która jest teraz w moich subskrypcjach. Kolejność alfabetyczna.

Kanał Sportowy

Za dobre wywiady w Hejt Parku i czasem dobre Dziennikarskie Zero

AntywebTV

No tutaj chyba nie muszę tłumaczyć.

BezPlanu

Jeśli lubicie kanały podróżnicze — to jest tak zwany must have. Świetne filmy z różnych zakątków świata, ale przede wszystkim bardzo dobra narracja. Ostatnio na kanale nie było publikacji mimo to nadal jest dużo do obejrzenia, jeśli go wcześniej nie znaliście

Biznes Od Początku

Oglądam od niedawna i dowiaduję się bardzo ciekawych rzeczy np. ile zarabia się na automatycznych myjniach czy mając sklep Żabka.

CammyCakes Gaming

Jeśli ktoś jest graczem Destiny 2 i lubi PVP to jeden z mistrzów tej gry, bardzo ciekawie opowiada o tym co robi podczas grania.

CaroSeria

Dobry polski kanał o motoryzacji, dobry prowadzący i bardzo ciekawe podejście do opowiadania o samochodach. Tytuły mocno klikbajtowe, ale warto zajrzeć.

Cezary Pazura

Mistrzowskie opowieści, miłe, zabawne i Cezary Pazura w roli głównej. Bardzo sympatyczne do porannej kawy.

Do Roboty

Jeśli chcecie poznać specyfikę innych branż i zawodów to polecam. Ostatnio świetny odcinek o tym jak to jest być pilotem helikoptera i ile to kosztuje.

GeoBeats Animals

Inspirujące opowieści o ludziach i ich zwierzętach.

GEORGY KAVKAZ

Kaukaz gotuje i to w dużych ilościach - bardzo klimatyczne materiały.

GLID Gaming

Prawdziwi Marines grają w taktyczne strzelanki - słuchanie jak się komunikują nawet w wirtualnej rozgrywce jest bardzo przyjemne. No i to w końcu Marines!

History Hiking

Dla ciekawych opowieści historycznych - traktuję ten kanał jak podcast.

iMagazine PL

Jeśli chcecie poznać świat technologii i Apple to polecam. Bardzo przyjemne do słuchania i dużo nietuzinkowych informacji.

Indigo Traveller

Vlog podróżniczy, który gorąco polecam. Ostatnio bardzo dobre odcinki z Haiti.

izak LIVE

Jestem fanem CS:GO i bardzo lubię Izaka. Jest bardzo sympatycznym streamerem na poziomie.

Jagodowy TV

Przygody z tunnigiem samochodów. Uwaga panowie mechanicy są mocno wulgarni, ale oglądanie jak podnoszą moc samochodów jest dla mnie ciekawe.

Jedź bezpiecznie HD TVP

Klasyka - mimo iż wszyscy wiemy, że jesteśmy najlepszymi kierowcami to bardzo lubię posłuchać specjalistów.

Josh Nasar

Facet, który poprawia ludziom humor.

KRZYSZTOF TATAR

O wychowywaniu psów, sam mam psa więc chętnie zaglądam aby się czegoś więcej dowiedzieć.

Kuba Midel

Obserwuję i nadal nie wiem czy to już coaching czy jeszcze nie, wiele ciekawych materiałów

Law&Crime Network

Relacje z rozpraw sądowych, przestępstwa i policja. Czasem wstrząsające.

Lipej

Fan gry New World od Amazona, jeśli ktoś szuka poradników, buildów itp. to gorąco polecam.

Maciej je

Jeśli chodzi o recenzowanie jedzenia i restauracji w Polsce (i nie tylko) oraz osobiste opinie o jedzeniu — to jest to mój ulubiony kanał.

Marques Brownlee

Najlepsze tech wideo w sieci. Jedyny problem jaki mam z Marqusem to fakt, że jest mało krytyczny.

Miłośnicy czterech kółek - zrób to sam

Bardzo fajny kanał motoryzacyjny z charyzmatycznym dobrze opowiadającym prowadzącym.

Pan KuBaka

Jeśli jesteście fanami Nintendo to ten kanał was powinien zainteresować. Dużo recenzji i gameplayów ze Switcha i świata Nintendo w ogóle. A do tego bardzo sympatyczny prowadzący.

Policzona Szama

Robienie zdrowego jedzenie - bardzo fajne przepisy z których wiele razy korzystałem.

Radio Free Europe/Radio Liberty

O sytuacji na Ukrainie, dużo ciekawych wideo również z frontu walki.

Rafal Bielawski

Spec od naprawiania elektroniki - bardzo fajne materiały, które milo się ogląda.

Rafał Zazuniuk

Przygody polskiego kierowcy tirów z Kanady. Jeśli chcecie się trochę dowiedzieć o życiu kierowcy tira za wielką wodą to polecam.

Robert Makłowicz

Co tu dużo pisać. Mistrz!

Ryan Serhant

Znany agent nieruchomości pokazuje najdroższe i najciekawsze domy i apartamenty.

SEKIELSKI

To obowiązkowo - nikt nie zrobił tyle dla walki z pedofilią w Polsce co bracia Sekielscy.

UMAMI

Kolejny kanał o robieniu jedzenia - również bardzo dobre przepisy!

Unbox Therapy

Oglądam czasem, świetny montaż i studio. Materiały pod kątem merytorycznym dość... różnie.

Vlog Casha

Kolejny bardzo dobry Vlog podróżniczy z bardzo dobrymi jakościowo i merytorycznie materiałami.

Zachar OFF

Zachar, były szef Autocentrum, nadal prowadzi moim zdaniem jeden z najciekawszych kanałów motoryzacyjnych.

Jeśli znacie jakieś ciekawe kanały z wysokimi mi w miarę podobnymi tematycznie treściami, podzielcie się proszę w komentarzach. YouTube jest duży i pełny ciekawych materiałów — problem polega na tym, że czasem bardzo trudno na nie trafić, bo są w niełasce algorytmów.