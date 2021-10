Nic już nie ukryje się na "drugiej stronie w Google". Oto nowa funkcja

Każdy z nas wie, że są pewne miejsca, w których świetnie można ukryć jakąś rzecz w taki sposób, że nikt jej nie znajdzie. Można coś ukryć w piwnicy, w lesie, albo na dnie głębokiego jeziora. Jednak jak niektórzy wiedzą, nie ma skuteczniejszego miejsca na ukrycie czegokolwiek niż sławna "druga strona Google". To nieco żartobliwe określenie kryje za sobą wiele ciekawych kwestii i dużo mówi chociażby o tym, w jaki sposób optymalizowania silnika wyszukiwania wpłynęła na nasze nawyki odnośnie wyszukiwania informacji. Być może niektórzy zauważyli, że nasze nawyki wyszukiwaniu informacji spowodowały, że od jakiegoś czasu na urządzeniach mobilnych "druga strona Google" ukryta jest pod przyciskiem "pokaż więcej wyników" a nie w formie linków, jak na desktopach. Teraz Google chce się jej pozbyć jakichkolwiek przycisków w ogóle.

Google z nowym systemem wyszukiwania na smartfonach i tabletach

Jak sam gigant przekazuje w notce prasowej, użytkownicy smartfonów i tabletów, którzy wyszukują coś w Google już niedługo będą mogli skorzystać z funkcji, która nazywa się "Continuous scrolling", a która sprawi, że przeglądając wyniki wyszukiwania nie będziemy musieli przechodzić do innych stron bądź klikać przycisku doładowania, a kolejne wyniki będą nam prezentowane natychmiastowo w miarę scrollowania w dół. Funkcja wychodzi dziś, jednak jej zasięg jest ograniczony. Przede wszystkim, będzie dostępna tylko w aplikacji Google (a więc nie w przeglądarkach mobilnych), a także - na razie wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Oczywiście - w niedługim czasie pewnie zawita też do innych krajów.

Jest to system, który bardzo mocno przypomina korzystanie z mediów społecznościowych, w szczególności Facebooka. Jestem bardzo ciekawy, czy jeżeli taki system sprawdzi się na urządzeniach mobilnych. Jeżeli Google stwierdzi, że dzięki temu ludzie chętniej zostają na stronie dłużej i szukają większej liczby informacji, kto wie, może zostanie on też zaimplementowany do przeglądarkowej wersji wyszukiwarki. To z kolei oznaczałoby koniec ikonicznej wręcz "drugiej strony Google".

