Dwuetapowe uwierzytelnianie w Google i YouTube będzie obowiązkowe

Dwuetapowe uwierzytelnianie powinno być standardem

Pół roku temu z okazji Dnia Hasła, Google zapowiedziało, że wymusi na wszystkich stosowanie dwuetapowego uwierzytelniania. Było to chyba zapowiedź nieco na wyrost, bo nadal nie wszyscy użytkownicy z tego rozwiązania korzystają. Do końca roku firma planuje jednak włączyć dwuskładnikowe uwierzytelnianie podczas logowania dla kolejnych 150 mln kont. Co więcej ponad 2 mln twórców na YouTube też będzie musiało do końca roku korzystać z logowania dwuetapowego. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo. Uwierzytelnianie bazujące na czymś co znamy (hasło) oraz na czymś co mamy (np. telefon), to najłatwiejsza metoda na zwiększenie bezpieczeństwa.

Swoje ustawienia możecie sprawdzić na tej stronie i przy okazji ustawić swój telefon jako bezpieczny element, a także upewnić się czy wasze hasła czasami nie wyciekły. Google chwali się, że codziennie sprawdza ponad miliard haseł zapisanych w swoim menadżerze haseł. Firma zamierza rozbudować jego funkcjonalność i wkrótce zacznie działać również na smartfonach iPhone, podobnie jak ma to obecnie miejsce na urządzeniach z Androidem automatycznie uzupełniając login i hasło w zależności od serwisu/aplikacji, który właśnie uruchamiacie. Korzystanie z menadżera też zwiększa nasze bezpieczeństwo, a ponadto ułatwia życie, bo nie musicie ich za każdym razem wpisywać w przeglądarce czy aplikacjach.

Zdecyduj kiedy Google ma skasować Twoje konto

Przy okazji Google przypomina też, że możemy zdecydować już teraz co stanie się z naszym kontem, gdy przestaniemy z niego korzystać. Możemy sami wybrać, czy nasze konto zostanie uznane za nieaktywne po 3, 6, 12 czy 18 miesiącach od ostatniego logowania, a także co ma się wydarzyć, gdy taka data wybije. Przed usunięciem danych Google poinformuje was na miesiąc przed terminem. Jeśli nie wykonacie żadnej akcji to wszystkie dane, takie jak emaile, zdjęcia, pliki, a nawet filmy na YouTube czy blogi na Bloggerze kompletnie przepadną. Na stronie możecie też podać nawet 10 kontaktów, które dostaną informacje o danych na waszym koncie i możliwość ich pobrania zanim konto zostanie skasowane. To swoisty testament, który może pomóc waszym bliskim odzyskać wiele cennych plików w razie gdy wam się coś stało. Wszystkie ustawienia znajdziecie na tej stronie.