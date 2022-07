Twórcy Minecrafta nie chcą NFT, więc NFT Worlds "zrobią lepszą grę"

Minecraft to fenomen. Można go nie rozumieć, można nawet nie lubić - ale trudno odmówić mu rozmachu i popularności. W ubiegłym tygodniu ekipa Mojang, czyli twórcy gry, zabrali głos w sprawie NFT. Powiedzieli wprost: nie wspieramy i nie pozwalamy. Jak można się było spodziewać, tym dla których Minecraft był pomysłem na biznes — taki obrót spraw się nie spodobał. NFT Worlds przez dłuższy czas pracowali nad implementacją autorskich rozwiązań w jednej z najpopularniejszych gier na świecie. Teraz - muszą zacząć działać na własną rękę. No to działają - i oficjalnie ogłaszają prace nad własną grą w podobnym stylu. Jak twierdzą: będzie ona korzystała z wielu mechanik znanych z Minecrafta, jednak wszystko zbudują sami, od zera.

Zrobią "własnego Minecrafta" z NFT, bo na czymś zarabiać trzeba

Gra NFT Worlds ma być produkcją od A do Z free-to play. Zamiast płacić pieniędzmy, wszystkie dodatki nabywać będzie się specjalnym tokenem NFT Worlds. Po zeszłotygodniowym ogłoszeniu wartość tych tokenów momentalnie spadła o kilkadziesiąt procent, a żeby ratować biznes - ekipa za nie odpowiedzialne zakasała rękawy i ogłasza nowy projekt. I żeby jak najbardziej zaintrygować potencjalnych graczy już teraz mówią, że priorytetem będzie wsteczna kompatybilność z istniejącymi serwerami, pluginami i praktykami z Minecrafta. W ten sposób chccą prawdopodobnie zachęcać twórców do dalszego tworzenia treści. Na tę chwilę pojawia się jednak pytanie: co pomiędzy? Zasady wprowadzone przez Mojang już weszły w życie, a do premiery autorskiej gry jeszcze co najmniej kilka(naście?) miesięcy.

Walczymy o przyszłość z gospodarką należącą do graczy i zarządzaną przez nich, gdzie wszyscy uczestnicy czerpią korzyści ze swojego wkładu w ekosystem. Zdajemy sobie sprawę, że jest to monumentalne zadanie.

Jeśli jesteś twórcą, budowniczym lub graczem, który chce przyszłości, w której idee, jakie Minecraft przyniósł światu są ewoluujące, wolne, otwarte i dostępne dla wszystkich - dołącz do nas.

Przyznam szczerze, że jestem niezwykle ciekawy co z tego wyjdzie. Jak wiadomo, Minecraft na przestrzeni lat miał już dziesiątki, o ile nie setki, naśladowców. Wielu chciało powtórzyć jego sukces, ale... nikomu się nie udało. Czy aspekt finansowy coś w tym temacie zmieni? Szczerze wątpię - ale kto wie...