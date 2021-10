Co nas czeka w Minecraft 1.19 - The Wild Update

Jak pewnie większość z graczy wie, w ten weekend odbył się Minecraft Live, na którym pokazano, w jaki sposób będzie się zmieniała gra w najbliższym czasie. Mojang jednak ostatnio jest nieco w rozkroku i w przypadku 1.17 zdecydowanie ugryzł więcej niż może przerzuć. Oczywiście, rozłożenie patcha 1.17 na dwa oddzielne update'y spotkało się ze zrozumieniem graczy. Zmian w nim jest bardzo dużo, a wszyscy wolimy bardziej dopracowaną grę, niż zmiany wprowadzane bez testowania. Przypominam też, że Caves and Cliffs update miało zmieniać chociażby wysokość świata o 128 bloków, co potencjalnie niosło ze sobą bardzo poważne konsekwencje, gdyby funkcja nie działała dobrze. Dlatego właśnie patch 1.17 został podzielony i część zmian jak wysokie góry czy jaskinie zostało przeniesione na nienazwany jeszcze patch 1.18 mający się pojawić pod koniec 2021 roku.

Tymczasem Mojang zapowiedział już kolejny patch o numerze 1.19. Część graczy jest nieco zdezorientowana tym, co będzie zawierał i czy przypadkiem na niektóre zmiany z 1.17 nie będzie trzeba czekać aż do 2022 roku. W tym tekście wyjaśnimy, jakie dokładnie nowości wprowadza The Wild Update i czy warto na niego czekać.

Jakei zmiany w Minecraft 1.19 The Wild Update?

Zanim zacznę, chciałbym powiedzieć, że informacje które mamy pochodzą wyłącznie od deweloperów którzy rozmawiali na Minecraft Live 2021 i zaznaczali oni, że są to "niektóre" z gotowych już funkcji. Jak zawsze - wygląd i działanie mechanik może ulec zmianie w finalnej wersji. Niemniej - zaczynajmy.

Starożytne miasta

Deweloperzy chcą by Mroczny biom miał w sobie nieco wiecej życia, a nie był tylko pustą przestrzenią. Dlatego właśnie wprowadzili starożytne miasta, kolejne po Twierdzach, Fortecach w Netherze czy Miastach Kresu ruiny. Te będziemy mogli znaleźć bardzo blisko bedrocka w ogromych jaskiniach. W miastach będą ołtarze oraz skrzynie ze skarbami. Nie wiadomo, czy twórcy wstrzymają się z upublicznieniem sculk sensorów, ważnej części mrocznego biomu i Starożytnych miast, do czasu 1.19, czy też wprowadzą je jeszcze w tym roku.

Sculk catalyst

Jest to nowa mechanika zaprezentowana na Minecraft Live 2021. Blok ten wykrywa, kiedy mob obok niego umrze. Śmierć moba sprawia, że jeden z bloków obok zostaje zamieniony w sculk sensor, co sprawia, że biom się rozrasta.

Sculk Shrieker

Jest to również nowy blok, który można znaleźć w Starożytnych miastach. Jeżeli zostanie aktywowany (gracz na niego nastąpi, bądź też w pobliżu będzie aktywny Sculk Sensor) nada on sygnał świetlny i dźwiękowy, a następnie - na chwile da graczowi efekt ciemności. Jeżeli będzie aktywowany zbyt często, zespawnuje Wardena. Również nie jest powiedziane, czy sam Warden zostanie przesunięty do tej aktualizacji (najprawdopodobniejsze rozwiązanie), czy też pojawi się jeszcze w tym roku.

Łódka ze skrzynią

Jak pewnie wiecie, w wersji Java nie można przesuwać obiektów które zawierają w sobie inne obiekty, jak skrzynie czy piece. Jedynym wyjątkiem jest Minecart ze skrzynią. Teraz gracze otrzymują kolejny sposób transportu przedmiotów, czyli łódkę ze skrzynią.

Mangrove

Mangrove to nowy rodzaj drzewa, które rośnie w biomach bagiennych. Różni się od innych drzew tym, że jego sadzonka musi być zasadzona pod wodą. Oprócz tego - ma bardzo rozbudowany system korzeniowy.

Błoto

Wydawałoby się, żę blok błota nie będzie miał dużo zastosowań, jednak jestem zdania, że o to jedna z największych zmian w 1.19. Przede wszystkim, wiąże się on z ciekawą mechaniką. Blok błota tworzy się używając flakoniku z wodą na dircie, bądź też - zbierając go naturalnie. Następnie - blok ten można osuszyć, stawiając na na stalaktycie, dzięki czemu dostajemy... glinę. Jest to moim zdaniem super pomysł w kontekście pozyskiwania tego ostatniego surowca, a także np. przenoszenia i przechowywania dużej ilości wody. Oprócz tego otrzymujemy także błotne cegły jako nowy blok budulcowy.

Żaba

Żaby to nowe moby, które zostały dodane do 1.19 wraz z ich pokarmem - świetlikami. Rodzą się z kijanek, które, tak jak ryby, można przenosić w wiadrach z wodą. Podobnie jak nietoperze, póki co nie mają one zastosowania dla gracza.

Allay

Nie mogło też zabraknąć moba wybranego przez społeczność. W tym roku wygrała Allay, mob który pomaga graczowi odnaleźć przedmioty konkretnego typu. Tutaj możecie przeczytać o niej więcej.

I to już wszystkie zmiany, jakie Mojang zaprezentował w wersji 1.19. Najwięcej uwagi przyciągnie zapewne wdrożenie przenoszonego od 2 update'ów Wardena, a także - nowe bloki z których można budować. Sam czekam na więcej informacji o starożytnych miastach, ponieważ mam wrażenie, że moga być one najciekawszymi strukturami w grze i nie będą tak monotonne w eksploracji jak chociażby opuszczone kopalnie czy Fortece, złożone głównie z jednego bloku. Wszystko, co nie zostało tu zaprezentowane, a więc wysokie góry czy jaskinie, trafi do gry w najbliższym patchu, czyli 1.18.

Tak podsumowując - co z patcha 1.19 podoba się wam najbardziej i na jaką funkcje czekacie w szczególności? Dajcie znać w komentarzach.