Długo oczekiwana aktualizacja Caves and Cliffs Part 2 wreszcie trafiła do Minecrafta. Bez dwóch zdań jest to jeden z najbardziej rewolucyjnych update’ów ostatnich lat - mało która aktualizacja wprowadza aż tyle tak ogromnych zmian.

Świat Minecrafta stał się dużo większy

Przede wszystkim, świat został pionowo powiększony. W najnowszej wersji 1.18 oś y została rozszerzona o 64 bloki w obu kierunkach - od teraz możemy budować w górę aż na wysokość 320 bloków, gdzie wcześniej limitem było 256. Naturalnie, poziom chmur się podniósł. Podobnie jest pod ziemią - poprzednio ostatnia warstwa bedrocka była na poziomie 0. Od teraz spotkamy ją na y=-64. Warto jednak mieć na uwadze, że to nie jest sztuczne zwiększenie świata. Nowa przestrzeń została wypchana nową zawartością, która robi kolosalne wrażenie. Potężne góry z niesamowitymi szczytami o ogromne podziemnie jaskinie to norma w Caves & Cliffs Part 2.

Otrzymaliśmy mnóstwo nowych biomów. W Minecrafcie 1.18 jest co podziwiać

1. Noise Caves (Nieregularne jaskinie)

Noise Caves to nowy sposób tworzenia jaskiń, który zapewni nam większą różnorodność podziemnej eksploracji. Są trzy główne odmiany generowania jaskiń, które otrzymały całkiem ciekawe nazwy. Są to: ser, spaghetti i nudle. Ser to masa dziur, prowadząca nas do jaskiń różnej wielkości. Spaghetti to ogrom wąskich tuneli. Nudle ma bardzo podobny sposób generowania do spaghetti, tylko, że ścieżki są jeszcze węższe i ciaśniejsze. Nowy sposób generowania jaskiń nie zastępuje jednak na stałe poprzedniego. Wszystkie rozwiązania od najnowszej aktualizacji się połączyły, tworząc tym samym niesamowicie ciekawe podziemne lokacje.

2. Dripstone Caves (Jaskinie naciekowe)

Jaskinie Dripstone są wypełnione blokiem skalnym, na którym powstaje spiczasty naciek. Ten może pojawić się zarówno na podłodze, jak i na suficie. Bloki naciekowe na suficie, kiedy woda znajduje się nad nimi, mogą uformować się w stalaktyty. To z kolei spowoduje powstanie stalagmitów bezpośrednio pod nimi. Para tych formacji może ostatecznie połączyć się, tworząc kolumnę. Rudy miedzi i małe jeziora są również powszechnie spotykane w biomach jaskini Dripstone, co sprawia, że są to naprawdę wyjątkowe miejsca.

3. Lush Caves (Bujne jaskinie)

Jaskinie Lush są najbardziej czarujące. Podziemne lokacje wypełnione bujną roślinnością. Większość elementów pokrytych mchem, małe drzewa azalii które wyrastają w jaskiniach oraz świecące pomarańczowe jagody rosnące na dzikich pnączach zwisających z sufitu… Jest to niesamowity widok, jakiego w hicie Mojanga jeszcze nie uświadczyliście.

4. Grove biome (Gaj)

Przechodzimy teraz na powierzchnię. Pierwszym biomem jest gaj, czyli nowy rodzaj śnieżnego terenu. Występuje on na terenach na dużej wysokości, jednak poniżej szczytów górskich. Na tym biomie naturalnie rosną świerki, pojawia się nowy sypki śnieg oraz mnóstwo lisów, królików i wilków. Warto pamiętać, że należy ubrać na tym terenie skórzane buty - w innym wypadku wpadniecie w sypki śnieg i zamarzniecie na śmierć!

5. Meadow biome (Łąka)

Łąki to górzyste tereny wypełnione dziką trawą i masą kwiatów. Podobnie jak gaje, występują na wysokich terenach, lecz nie na samych szczytach. Jest tu kolorowo i pięknie, a przyjemną atmosferę budują również liczne dęby i brzozy, niejednokrotnie z ulami pszczół na sobie.

6. Lofty Peaks biome (Wzniosłe szczyty)

Wzniosłe szczyty znajdują się na wielkiej wysokości. Są bardzo postrzępione, nieregularne, pokryte kamieniem i śniegiem. Ciężko się po nich poruszać, jednak robią ogromne wrażenie wizualne. Naturalnie występującym mobem na tym biomie są kozy - trzeba się mieć zatem na baczności, żeby żadna nie strąciła nas z takiego szczytu.

7. Snowcapped Peaks biome (Ośnieżone szczyty)

To biom bardzo podobny do wzniosłych szczytów, tylko, że nie jest aż tak postrzępiony i zawiera dużo więcej śniegu oraz lodu. Tutaj również naturalnie występują kozy.

8. Stony Peaks biome (Kamienne szczyty)

Kamienne szczyty są bardzo nieregularne i występują zarówno w wersji postrzępionej, jak i gładkiej. W tym biomie możemy napotkać dodatkowo bloki kalcytu.

9. Snowy Slopes biome (Ośnieżone stoki)

To biom bardzo podobny do gaju, tylko, że występuje na dużo większej wysokości i czyha na nas jeszcze więcej niebezpieczeństw. Nierówne tereny, po których niesamowicie ciężko się przemieszczać, w połączeniu z pułapkami z sypkiego śniegu sprawiają, że zawsze trzeba się mieć na baczności.

Trzeba jednak przyznać, że nowe biomy - niezależnie, czy występujące nad powierzchnią czy pod nią - robią kolosalne wrażenie. Świat Minecrafta po nowej aktualizacji stał się naprawdę piękny, a eksplorowanie nigdy nie sprawiało takiej radości i tylu emocji.

Caves and Cliffs Part 2 nie rozwali Wam świata

Mojang zadbał o łączenie chunków w najnowszej aktualizacji. Działa to naprawdę dobrze i biomy świetnie się łączą między sobą. Dodatkowo, chunki które już zostały wygenerowane, również ulegną rozbudowie. Na poziomie y=0, na którym do tej pory znajdował się bedrock, od teraz spotkamy deepslate. Do poziomu -64 spotkamy całkowicie nowo wygenerowane jaskinie. Oczywiście możemy napotkać pewne problemy - jest to naturalne, natomiast nie będzie już takich tak wiele, jak w przypadku zmian w poprzednich update’ach. Najważniejsze jednak jest to, że nie musicie porzucać dotychczasowych save’ów.

Wardena jak nie było, tak nie ma

Jest jednak nadal rzecz, której nie wprowadzono. A wielka szkoda. Mowa tutaj o Wardenie i biomie, w którym ten mob przebywa. Mojang oficjalnie potwierdził, że Warden wraz z archeologią zostaje przesunięty na przyszły rok i pojawi się w aktualizacji 1.19, nazwanej Wild Update.

I tak nie mamy jednak powodów do narzekań. Tak jak pisałem na początku, dawno nie mieliśmy do czynienia z tak rewolucyjną aktualizacją, która wprowadza zmiany na taką skalę. Pobierajcie zatem ten update i cieszcie się nowymi biomami!