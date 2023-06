Płatności zbliżeniowe niedługo staną się... odległościowe. Czy to zapowiedź rewolucji?

NFC Forum chce zwiększyć zasięg płatności zbliżeniowych!

NFC Forum zapowiedziało, w jakim kierunku planują rozwijać swoją flagową usługę przez najbliższe lata. Płatności zbliżeniowe (m.in. Apple Pay lub Google Play) mają być szybsze i wielozadaniowe. Najbardziej interesującą innowacją ma być jednak... zwiększenie zasięgu "zbliżenia".

NFC (Near Field Communications) to bezprzewodowa forma komunikacji, wykorzystująca fale radiowe. Ten sposób przesyłania danych działa jednak tylko w bardzo bliskim zasięgu. Wszyscy znamy ją przede wszystkim z płatności za pomocą kart lub smartfonów. NFC Forum, czyli organizacja odpowiedzialna za ustalanie tych standardów, ogłosiła właśnie, że pracuje nad zwiększeniem gwarantowanego zasięgu i wprowadzeniem bardziej zaawansowanych funkcji do aplikacji takich jak Portfel od Apple.

Obecnie, aby dokonać płatności zbliżeniowej, konieczne jest umieszczenie karty, iPhone'a lub Apple Watcha w odległości nie większej niż 5 mm od terminala płatniczego. Jednak według informacji serwisu Engadget, NFC Forum chce, aby zasięg był znacznie większy. Maksymalna odległość od terminala ma wynieść 30 mm. Kiedy będzie można skorzystać z ulepszonej technologii? Inżynierowie zapowiadają, że potrzebują od 2 do 5 lat, aby ją wdrożyć.

Płatności zbliżeniowe z odległości 3 cm

Poprawa zasięgu i szybkości działania usług takich jak Apple Pay może wydawać się niewielką zmianą. Ulepszona technologia ma jednak przynieść wiele korzyści. Większa efektywność i skrócony czas realizacji płatności to nie wszystko. Odległość 3 cm od terminala to sprawniejsze działanie w tych sytuacjach, gdzie sprzedawca podaje Ci terminal na zbyt krótkim kablu, a po drodze masz jeszcze do pokonania antykowidową szybę. Płatność Apple Watchem lub iPhonem może być dzięki temu dużo prostsza i mniej niezręczna. Zwiększenie zasięgu wpłynie również na szybkość transakcji, ponieważ transakcja zostanie zainicjowana już w trakcie zbliżania urządzenia do terminala.

Jedno zbliżenie, wiele akcji

Inteligentne możliwości aplikacji Portfel, wspierającej standard NFC, kończą się obecnie na realizacji jednej "akcji". Ulepszenie technologii pozwoli równocześnie obsługiwać różne zadania. Przykładowo, będziesz mógł/mogła w tym samym momencie zapłacić za zakupy i zaktualizować saldo punktów zbieranych na karcie lojalnościowej. Innym praktycznym przykładem zastosowania ulepszonego NFC będzie odprawianie się na lotnisku lub kontrola biletów, gdzie za jednym razem będzie można zeskanować karty pokładowe dla całej rodziny. W przypadku Polski takie rozwiązania wciąż bazują na kodach kreskowych i QR, ale warto przypomnieć, że NFC Forum daje sobie do 5 lat na wprowadzenie ulepszeń. Przez kilkadziesiąt miesięcy wiele jeszcze może się zmienić.

W przypadku standardów branży technologicznej implementacja nowych rozwiązań wymaga czasu. NFC Forum informuje, że prace nad ulepszeniami są już w trakcie, ale musimy uzbroić się w cierpliwość. Prawdopodobnie konieczna będzie również zmiana chipów NFC w urządzeniach, tak, aby wspierały one nowe funkcje. Pierwszym modelem smartfona od Apple, który będzie mógł skorzystać z innowacji, będzie prawdopodobnie... iPhone 17. Na pewno damy Wam znać, gdy dowiemy się czegoś więcej.