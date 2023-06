Terminal płatniczy w smartfonie z Androidem i obsługą NFC to świetnie rozwiązanie dla małych firm i przedsiębiorców, na przyjmowanie płatności bezgotówkowych od klientów. Nie muszą się przy tym zaopatrywać w dodatkowe urządzenia, a jednocześnie uprościć proces zakupowy w swoich sklepach czy przy płatnościach za swoje usługi.

Usługa płatności w smartfonie to tak naprawdę terminal aplikacyjny Worldline Tap on Mobile, którego bezpieczeństwo zostało już potwierdzone certyfikatami organizacji płatniczych, w tym Mastercard i VISA.

Worldline Tap on Mobile to terminal aplikacyjny, który można zainstalować na dowolnym urządzeniu mobilnym, np. na smartfonie lub tablecie z systemem operacyjnym Android, wyposażonym w NFC oraz dostęp do internetu. Dzięki temu z urządzenia można korzystać, jak z terminala płatniczego, do akceptacji transakcji zbliżeniowych.

W aplikacji można akceptować następujące formy płatności zbliżeniowych:

karty Mastercard/Maestro

karty Visa Electron/vPay

transakcje BLIK (zbliżeniowe)

Apple Pay/Google Pay/Samsung Pay

inne formy karty Visa / Mastercard w smartfonie / zegarku, itp.



Rozwiązanie to dostępne jest dla klientów biznesowych w Plusie za darmo przez pierwszy rok, a można to przedłużyć na kolejny rok przy spełnieniu określonych kryteriów programu Polska Bezgotówkowa (między innymi nie korzystanie w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym z płatności bezgotówkowych). Przez pierwszy rok nie płacimy też prowizji (do wysokości 100 tys. zł obrotu).



Co po pierwszym roku? 5,00 zł miesięcznie za pierwszą i kolejną aplikację dla jednego numeru NIP. Do tego dochodzą prowizję od sprzedaży: 0,65% + 0,05 zł za każdą transakcję.

Więcej informacji o nowej usłudze znajdziecie na dedykowanej jej stronie.

Źródło: Plus.