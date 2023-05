Płatności w e-commerce BLIKIEM vs kartami płatniczymi

Zacznijmy więc od tych liczb - NBP podaje swoje dane transakcyjne z opóźnieniem, ale już są te na koniec 2022 roku i wynika z nich, iż w IV kwartale (gorący okres przedświąteczny) nie tylko nie wzrosła liczba transakcji kartowych w polskim e-commerce, ale i nieznacznie spadła. To przy wzroście płatności BLIKIEM w sieci oznaczało, iż tą metodą opłacaliście zakupy w sieci już czterokrotnie częściej.



Monika Król, wiceprezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA:

Statystyki są jednoznaczne – BLIK to obecnie najpopularniejszy sposób płatności w e-commerce, który na dobre już zdeklasował karty płatnicze. Udział transakcji realizowanych za jego pomocą w tym kanale wynosi aktualnie nawet do ok. 70 proc. Użytkownicy wybierają BLIKA, bo jest on wygodny, szybki, ale przede wszystkim dostępny z dowolnego miejsca i o preferowanej przez nich porze, co zapewnia im wyjątkowe doświadczenia zakupowe.

Popularność wszystkich kanałów płatności BLIK



Pod względem udziałów poszczególnych kanałów płatności, również mamy ciekawą informacje, otóż zmniejszył się znacznie udział płatności w sieci. Nie oznacza to jednak jakiegoś znaczącego spadku liczby transakcji w tym kanale, a jedynie znacznego wzrostu ich liczby w przypadku płatności na numer telefonu P2P oraz płatności zbliżeniowych BLIK w sklepach stacjonarnych.



Dane za I kwartał 2023 roku pokazują, iż liczba płatności w e-commerce BLIKIEM nieznacznie spadła - 212,4 mln w IV kwartale 2022 rok vs 206,8 mln na koniec minionego kwartału. Zdarzyło już tak w takim samym okresie poświątecznym dwa lata temu, niemniej warto to odnotować, bo to dopiero drugi taki przypadek w historii BLIKA.



Za to rośną już wspomniane płatności na numer telefonu P2P, w porównaniu z analogicznym kwartałem roku ubiegłego ich liczba wzrosła niemal dwukrotnie.



Podobnie, jak w terminalach płatniczych w sklepach stacjonarnych. Jednak tu na wzrost popularności tego kanału miały decydujący wpływ płatności zbliżeniowe BLIKIEM, które urosły z 8,6 mln transakcji rok temu do 24,7 mln.

Płatności zbliżeniowe BLIKIEM aktywowało już 2 mln klientów banków w Polsce (Alior, Millennium, ING, mBank, PKO BP i Santander) i tutaj ciekawostka - już w 128 krajach płacono w ten sposób BLIKIEM od początku istnienia usługi.

Monika Król:

Nasze starania w popularyzowaniu BLIKA znacząco wpływają na jego rozpoznawalność i przyciągają użytkowników z różnych grup wiekowych. Aktywnie prowadzimy kampanie reklamowe, promocje i promujemy płatności BLIK na paywall'ach agentów rozliczeniowych. To dążenie wspiera również coroczna loteria BLIKOMANIA, która nie tylko zachęca użytkowników do poznania BLIKA i jego zalet, ale także buduje nawyk systematycznego korzystania.



Jeśli zaś chodzi o liczbę wszystkich użytkowników BLIKA (aktywnych - co najmniej jedna transakcja BLIKIEM w miesiącu), rośnie ona o około 3 mln rok do roku, obecnie jest ich już 13,5 mln.



Podsumowując, w minionym kwartale dokonaliście łącznie 374 mln transakcji wszystkimi kanałami BLIKA, na łączną kwotę ponad 50 mld zł. Uśredniając było to 4,2 mln transakcji dziennie, na kwotę 134 zł pojedynczej transakcji.

Źródło: PSP, operator BLIKA