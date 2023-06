Limitowana karta to ciekawy pomysł dla kolekcjonerów i na wakacyjny prezent

Są to głównie limitowane wersje kart, które możemy wybrać przy okazji ważnych wydarzeń jak chociażby piłkarskiego mundialu. Teraz z podobną ofertą wychodzi fintech Cinkciarz.pl, który w swoim eStore ma do zaoferowania limitowaną edycję kart „Spider-Man™: poprzez Multiwersum”.

Karta dla fanów Spider-Mana

Każdy miłośnik przygód Człowieka Pająka wie, że do kin trafiła właśnie najnowsza animacja o przygodach Spider-Mana, opowiadająca historię Milesa Moralesa i jego podróży przez marvelowskie Multiwersum. Dzięki promocyjnej współpracy Cinkciarz.pl z producentami filmu, czyli Sony Pictures Entertainment, w ofercie fintechu pojawiły się z tej okazji specjalne startery, które po aktywacji stają się wielowalutowymi kartami płatniczymi. Unikalne wzory kart – Miles Morales oraz Spider-Punk będą dostępne tylko przez ograniczony czas i mogą być świetnym prezentem dla każdego miłośnika Człowieka Pająka, szczególnie teraz, gdy zbliża się czas wakacyjnych wyjazdów.

Wybraną kartę po zamówieniu w eStore Cinkciarz.pl można w każdej chwili aktywować w portalu i tym samy zacząć z niej korzystać do płatności, np. w internecie, w trakcie zagranicznych podróży czy wybierając gotówkę z bankomatu, ale także do regulowania należności przy codziennych zakupach. Karty z limitowanej serii „Spider-Man™: poprzez Multiwersum” dostępne są tylko dla mieszkańców Polski. Mogą być one dostarczane pocztą, kurierem lub do paczkomatu w zaledwie kilka dni. Posiadacz karty zyskuje dostęp do darmowych rachunków w polskich złotych i 19 innych walutach, a płacić może w ponad 160 różnych walutach.

Starter z kartą to produkt dostępny w eStore globalnego fintechu. Po jego otrzymaniu zamawiający decydują, czy chcą sami używać karty, czy np. dać ją członkowi rodziny, znajomemu, a może współpracownikowi lub klientowi. Osoba, która będzie chciała korzystać z „plastiku”, musi założyć konto na Cinkciarz.pl, albo zalogować się do portalu i zarejestrować kartę w swoim profilu. Co istotne, rejestracja i obsługa karty są całkowicie darmowe. Fintech Cinkciarz.pl nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie 20 rachunków walutowych i nie wymusza na nas wykonywania określonej liczby transakcji kartą, jak to ma często miejsce w bankach. Jakby tego było mało, karta wielowalutowa umożliwia wykonywania płatności w różnych walutach, bez prowizji i po bardzo korzystnym kursie. Musimy jednak zadbać o to, aby na rachunku karty dostępne były odpowiednie środki, np. przesuwając je z portfela walutowego w Cinkciarz.pl. W przypadku ew. kradzieży czy zgubienia karty, nasze pieniądze w portfelu są bezpieczne.

Warto też pewnie dodać, że karta dostępna w ofercie fintechu Cinkciarz.pl, w tym również ta z wizerunkiem Spider-Man: poprzez Multiwersum, może być użyta do płatności telefonem lub zegarkiem po dodaniu jej do Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay czy wreszcie Fitbit Pay. Przydaje się również, gdy potrzebujemy za granicą wypłacić gotówkę z bankomatu Darmowy jest również dostęp do wypłat z bankomatów (w większości europejskich państw 2 wypłaty miesięcznie są darmowe, ale należy zwracać uwagę na nie naliczają prowizji tzw. surcharge, wszystkie szczegóły w cenniku) na całym świecie, co może być czasami przydatne na zagranicznych wyjazdach, gdy konieczna jest płatność gotówką.

Jak zarejestrować starter w Cinkciarz.pl?

Droga do posiadania unikatowej i bardzo funkcjonalnej karty płatniczej jest bardzo prosta. Wystarczy zamówić starter z wybranym wzorem (my stawiamy na Spider-Punka) i poczekać 2-3 dni na przesyłkę w wybranej przez nas metodzie dostarczenia (poczta, paczkomat, kurier). Następnie musimy założyć konto na portalu Cinkciarz.pl i zaakceptować wszystkie regulaminy. Tym samym staniemy się posiadaczami rachunków walutowych, na których możemy dokonywać transakcji wymiany walut bez zbędnych kosztów i po atrakcyjnym kursie. Środki te przydadzą się nam, gdy już aktywujemy kartę.

Ten proces też nie jest przesadnie skomplikowany. Wystarczy zalogować się na swoje konto w portalu Cinkciarz.pl, przejść do zakładki Karty wielowalutowe i na górze strony kliknąć przycisk „Zarejestruj kartę”. Starter otrzymujemy wraz z 9 cyfrowym kodem aktywacyjnym, który musimy wpisać w odpowiednim miejscu w formularzu. Po kilku sekundach karta zostanie przypisana do naszego rachunku i już możemy z niej korzystać. To naprawdę jest takie proste. Teraz pozostało już tylko zasilić rachunek z naszego portfela walutowego wybraną walutą, by zacząć korzystać z karty.

Karta działa wszędzie tam, gdzie akceptowane są karty Visa. W dowolnym momencie możesz ekspresowo wypłacać pieniądze z portfela walutowego na kartę i odwrotnie, bez żadnych kosztów i zbędnych opóźnień, a całością możesz zarządzać przy pomocy bardzo wygodnej aplikacji na smartfonie lub przez stronę internetową. Można tam też zmieniać limity karty i kontrolować swoje wydatki, a także wyłączyć płatności zbliżeniowe lub zagraniczne, jeśli nie chcemy korzystać z tych możliwości w najbliższym czasie. W aplikacji można również udostępnić swoją kartę bliskiej osobie lub dziecku, np. na czas zagranicznej podróży. Możliwości jest zatem bardzo dużo, a unikalny wzór karty pozwoli nam się wyróżnić, dając przy okazji wszystkim znać, że jesteśmy fanami Spider-Mana.

Nie zwlekajcie zbyt długo z podjęciem decyzji, oferta starterów jest ograniczona czasowo. Trzeba być szybkim i zwinnym jak prawdziwy Człowiek Pająk.

>>ZAMÓW STARTER JUŻ DZIŚ<<