Netflix wsadza kij w mrowisko. Premiera polskiego serialu już za miesiąc

Zaledwie kilka dni temu Netflix ogłosił, że 2027 roku po raz pierwszy umożliwi śledzenie kobiecego Mundialu, odbywającego się w Brazylii. To kolejny duży krok giganta w kierunku zaangażowania widzów w sportową rozrywkę na żywo – chwilę wcześniej Netflix potwierdził także, że od stycznia transmitować będzie cotygodniowe gale WWE RAW. We wpisie na temat Mundialu podkreślałem, że Netfliksowi wyjątkowo zależy na fanach piłki nożnej – w bibliotece platformy znajdziecie mnóstwo treści poświęconych byłym i obecnym gwiazdom futbolu. Piłka nożna to jednak nie tylko sami piłkarze, ale także kibice. To własnej tej drugiej grupie Netflix poświęci serial, który pojawi się już pod koniec stycznia.

Między sportem a przestępczością

Nie ma się co oszukiwać – polscy kibice to dość trudna i kontrowersyjna grupa społeczna, która cieszy się raczej umiarkowanie dobrą sławą. Sportowe emocje przeplatają się w tym środowisku z przemocą, przestępczością i nienawiścią do drużyn przeciwnych. Serial Kibic ma garściami czerpać z tych zagadnień i przedstawiać je z perspektywy nastoletniego Kuby – ambitnego chłopca, który musi odnaleźć balans między pseudokibicowskimi zasadami a smykałką do sportu. Szykuje się mocne kino, bez ogródek przedstawiające haniebne zachowania polskich kibiców.

Na ekranie zobaczymy takich aktorów jak Grzegorz Palkowski, Marta Żmuda Trzebiatowska, Wojciech Zieliński czy Karol Pocheć. Za sterami produkcji w roli reżysera znalazł się Łukasz Palkowski, który w swoim portfolio ma takie produkcje jak Bogowie, Belfer i Żmijowisko. Premiera Kibica została zaplanowana na 29 stycznia 2025 roku.

