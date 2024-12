Binge watching na Święta. Mocne premiery do obejrzenia

Squid Game 2. sezon

Po krwawej masakrze, jaka rozegrała się w pierwszym sezonie "Squid Game", Gi-hun, oznaczony numerem 456, staje przed trudnym wyborem. Mimo wygranej i fortuny, którą zdobył, przeszłość nie daje mu spokoju. Prześladują go wspomnienia brutalnych gier i śmierć przyjaciół. Zamiast rozpocząć nowe życie, postanawia wrócić do mrocznego świata Squid Game, by stawić czoła swoim demonom i zemścić się na organizatorach. W drugim sezonie nie zabraknie nowych twarzy i zaskakujących sojuszy. Do gry dołączą m.in.: była policjantka, która pod przykrywką próbuje rozpracować organizację stojącą za śmiertelnymi rozgrywkami, oraz młody haker, który chce pomóc graczom od wewnątrz. Wszyscy oni, tak jak Gi-hun, mają swoje powody, by ryzykować życie w brutalnych grach.

Reklama

Na Netflix od 26 grudnia

End of Summer

Skandynawski serial kryminalny, który zabiera nas na malowniczą, lecz odizolowaną wyspę. Spokój tego miejsca zostaje zburzony, gdy młoda kobieta, Maja, przybywa tam, by załatwić sprawy związane ze spadkiem po ojcu. Szybko okazuje się, że wyspa skrywa mroczne sekrety, a jej mieszkańcy nie są tak przyjaźni, jak mogłoby się wydawać. W serialu "End of Summer" główne role grają: Anja Matković jako Maja, Uliks Fehmiu jako Saša, mężczyzna, z którym Maja nawiązuje bliższą relację, Goran Navojec jako Ićo oraz Mario Knezovic jako Nediljko.

Na SkyShowtime od 26 grudnia

Here. Poza czasem

Film opowiada historię jednego domu i wielu pokoleń rodziny, która go zamieszkiwała. Akcja rozgrywa się w tym samym miejscu, ale na przestrzeni wielu lat, ukazując zmieniające się losy bohaterów, ich radości i smutki, miłości i straty. W tym niezwykłym domu rodzą się dzieci, zakochują młodzi ludzie, spełniają się marzenia, ale także gasną nadzieje i przychodzą trudne chwile. Ściany tego domu są świadkami historii miłości, zdardy, narodzin i śmierci, które splatają się w barwną mozaikę ludzkiego życia. W rolach głównych występują Robin Wright i Tom Hanks, którzy wcielają się w parę przeżywającą wzloty i upadki wieloletniego związku. W obsadzie znajdują się również Paul Bettany, Kelly Reilly i Willem Dafoe.

W kinach od 27 grudnia

Twoja Wina

Hiszpański film, który opowiada historię miłosną Noah i Nicka. Ich związek, choć pełen namiętności, od początku napotyka na przeszkody. Największą z nich są ich rodziny, które za wszelką cenę próbują rozdzielić zakochanych. Mimo przeciwności losu, Noah i Nick starają się budować wspólną przyszłość. Jednak wkrótce w ich życiu pojawiają się nowe wyzwania. Praca Nicka i studia Noah sprawiają, że poznają nowych ludzi, a wśród nich osoby, które mogą zachwiać fundamentami ich związku. Na dodatek w życie Nicka wraca jego była dziewczyna, pałająca żądzą zemsty, a jego matka pojawi się z tajemniczymi zamiarami.

Na Prime Video od 27 grudnia

Reklama

Święta noc

Polska komedia, która w przewrotny sposób przedstawia rodzinne spotkanie wigilijne. Ewa, główna bohaterka, z niecierpliwością czeka na przyjazd bliskich rozsianych po świecie. Jej oczekiwania na idealny, świąteczny wieczór szybko jednak pryskają. Mąż Ewa, Adam, wraca z Niemiec w kiepskim humorze, a między małżonkami dochodzi do kłótni. Atmosfera gęstnieje, aż w końcu Adam wychodzi z domu, zostawiając Ewę samą. Wtedy do jej drzwi puka niespodziewany gość - Mikołaj. Przystojny, zabawny i lekko podchmielony mężczyzna, który - o dziwo - okazał się być... prawdziwym Mikołajem. W rolach głównych występują: Maja Barełkowska jako Ewa, Piotr Cyrwus jako Adam oraz Michał Rolnicki jako Mikołaj.

W kinach od 27 grudnia

Reklama

Hit Man

Gary Johnson to na pozór zwyczajny profesor filozofii, ale skrywa on pewien sekret: od niedawna stał tajnym współpracownikiem policji, który udaje płatnego zabójcę, by łapać zleceniodawców morderstw. W tej niebezpiecznej grze Gary jest mistrzem kamuflażu, potrafi wcielić się w każdego i przekonać do siebie nawet najbardziej podejrzliwych klientów. Jego poukładane życie wywraca się do góry nogami, gdy dostaje zlecenie na eliminację Madison, która chce pozbyć się swojego męża. Gary, zamiast ją aresztować, ulega jej urokowi i zakochuje się w niej. Glen Powell ("Top Gun: Maverick") wciela się w rolę Gary'ego Johnsona. U jego boku zobaczymy Adrię Arjonę ("Morbius") jako Madison. W obsadzie filmu znajdują się również Austin Amelio ("The Walking Dead") oraz Retta ("Parks and Recreation").

Na CANAL+ online od 26 grudnia