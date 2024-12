To film o ikonach i legendach muzyki. Oby plotki się potwierdziły

Ten zwiastun ma taką moc, że od razu wróciłem do najlepszych utworów Led Zeppelin. Pierwszy oficjalny dokument, w którym wzięli udział członkowie zespołu zmierza do kin!

Fani Led Zeppelin czekali na to latami! Pierwszy oficjalny dokument o legendarnej grupie rockowej, "Becoming Led Zeppelin", w końcu ujrzy światło dzienne. Premiera filmu, który śledzi historię powstania i wczesne lata zespołu, miała miejsce na festiwalu filmowym w Wenecji w 2021 roku, ale od tamtej pory słuch o nim zaginął. Teraz, po latach oczekiwań, produkcja wraca z nową datą premiery.

Dlaczego tak długo musieliśmy czekać? Po weneckim pokazie prawa do filmu nabyło Sony Pictures Classics, które postanowiło dopracować materiał i przygotować go do dystrybucji kinowej. Proces ten zajął trzy lata, ale efekty - wedle zapowiedzi - mają być piorunujące. "Becoming Led Zeppelin" zawiera niepublikowane dotąd materiały archiwalne, w tym fragmenty koncertów z 1969 roku i wywiad z Johnem Bonhamem, perkusistą zespołu, który zmarł w 1980 roku.

Becoming Led Zeppelin - zwiastun i data premiery dokumentu

Oficjalna premiera filmu w kinach IMAX w Stanach Zjednoczonych zaplanowana jest na 7 lutego 2025 roku. Niestety, na razie nie ma informacji o dacie premiery w Polsce. Prawdopodobnie szanse na pojawienie się filmu w polskich kinach są niewielkie, choć widywaliśmy przypadki takich premier, więc nie będę przesądzać w tej sprawie. Jeśli do tego nie dojdzie, to w sieci nie da się nie zauważyć krążących plotek o globalnej dystrybucji filmu na platformie Netflix, która może uratować produkcję przed ograniczonym dostępem i sprawi, że każdy fan Led Zeppelin będzie mógł obejrzeć dokument w miarę prędko.

Dla tych, którzy nie znają Led Zeppelin: to brytyjski zespół rockowy, który powstał w Londynie w 1968 roku. Grupa, w skład której wchodzili Robert Plant (wokal), Jimmy Page (gitara), John Paul Jones (gitara basowa, instrumenty klawiszowe) i John Bonham (perkusja), uznawana jest za jednego z pionierów hard rocka i heavy metalu. Led Zeppelin wylansował takie przeboje jak "Stairway to Heaven", "Whole Lotta Love", "Kashmir" (wielokrotnie wykorzystywany w zwiastunach i filmach) czy "Black Dog". Ich debiutancki album, wydany w 1969 roku, zrewolucjonizował brzmienie rocka. Zespół sprzedał ponad 300 milionów płyt na całym świecie, zdobył niezliczone nagrody i wyróżnienia, a w 1995 roku został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame.