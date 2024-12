Mundial na Netflix. To „historyczna umowa”

Netflix coraz mocniej wchodzi w rynek transmisji sportowych. Niedawno gigant ogłosił zaskakującą współpracę z WWE, w ramach której RAW – jedna z najpopularniejszych gal tygodniowych – będzie emitowana cyklicznie na najpopularniejszej platformie streamingowej. Teraz Netflix idzie o krok dalej, ogłaszając prawa do nabycia Mundialu kobiet w 2027 i 2031 roku!

Zdążyć przed 2027 rokiem

Kobieca piłka nożna przeżyła w ostatnich latach niemały wzrost popularności. Stoją za tym takie wydarzenia jak zwiększanie liczby zawodniczek kobiecego futbolu (w Polsce mamy ponad 25 tys. zawodniczek, a kobiecy dział PZPN planuje w następnych latach poszerzanie tej dywizji), większe zaangażowanie piłkarek w kampanie marketingowe dużych marek futbolowych, czy nawet tak błahe zabiegi, jak dodanie kobiet do puli grywalnych postaci w serii EA FC – dzięki temu miliony graczy zaczęły śledzić dokonania takich zawodniczek, jak Ewa Pajor, Alexia Putellas czy Aitana Bonmati.

Na naszym lokalnym podwórku od 2022 roku wdraża się strategię podwojenia liczby trenerek i sędziów, a także włączanie dziewcząt do piłki nożnej już na etapie szkoły podstawowej – celem jest osiągnięcie pożądanych wyników do 2026 roku, a to dlatego, że zaledwie rok później rozpoczynają się Mistrzostwa Świata Kobiet w Brazylii – będzie to pierwszy taki turniej zorganizowany na terenie Ameryki Południowej. To właśnie między innymi to wydarzenie mamy zobaczyć w przyszłości na Netflix.

Netflix odegra kluczową rolę w przyciąganiu wielomilionowej publiczności

Czerwony gigant streamigowy ogłosił, że firma wykupiła prawa do transmisji dwóch edycji Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet w 2027 i 2031 roku. Umowa przez dłuższy czas była utrzymywana w tajemnicy, a jej oficjalne ogłoszenie miało miejsce dopiero wczoraj. Netflix wydaje się dość dumny tej decyzji, a sama FIFA określa umowę jako „historyczną”. Na ten moment wiadomo, że prawo do transmisji będzie póki co obowiązywało tylko na terenie USA i Porotoyko, ale to może jeszcze w przyszłość się zmienić. Netflix chce dostarczyć widzom możliwość śledzenia wszystkich spotkań Mundialu przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych, a także oferować dostęp d o programów studyjnych i wywiadów z piłkarskimi ekspertami.

„Jako renomowana marka i nowy długoterminowy partner FIFA, Netflix wykazał bardzo silne zaangażowanie w rozwój kobiecej piłki nożnej. Ta umowa wysyła wyraźny sygnał o rzeczywistej wartości Mistrzostw Świata Kobiet FIFA i globalnej gry kobiet. Partnerstwo FIFA i Netflix sprawia, że jest to naprawdę historyczny dzień dla transmisji i dla kobiecej piłki nożnej. Oprócz transmitowania samych turniejów, Netflix odegra kluczową rolę w przyciąganiu wielomilionowej publiczności do kobiecej piłki nożnej w okresie poprzedzającym oba finałowe turnieje, co pozwoli nam jeszcze bardziej zwiększyć ich atrakcyjność.” – Gianni Infantino, przewodniczący FIFA

Poza tym Netflix ma też całkiem szeroką ofertę produkcji poświęconych męskiej piłce nożnej – także w klimatach Mistrzostw Świata. Możecie obejrzeć tam między innymi serial Kapitanowie Mundialu, czyli 6-odcinkową produkcję z Messim, Ronaldo, Neymarem i Mbappe w rolach głównych, pokazującą drogę do chwały na największej arenie w futbolowym świecie.

