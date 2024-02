Netflix utrudnia życie użytkownikom. Niespodziewanie wyłącza najwygodniejszą metodę płatności

Wiele firm zrezygnowało z płatności w aplikacji ze względu na wysokie prowizje, jakie trzeba płacić Apple. Choć firma kilka lat temu zmieniła swoją politykę i wprowadziła obniżone stawki (dla subskrypcji powyżej 12 miesięcy), niewielu dużych graczy z tego rozwiązania skorzystało. Za niektóre usługi wciąż można jednak w ten sposób płacić. Pod warunkiem, że było się subskrybentem przed wprowadzeniem zmian i dana firma wciąż na to pozwala. Tak jest w przypadku Netfliksa, który starym klientom pozwalał na realizację płatności przez Apple. Jednak nic nie trwa wiecznie. Firma poinformowała, że kończy z płatnościami w aplikacji dla tych, którzy z tego sposobu jeszcze korzystali. Użytkownicy będą musieli podać nową metodę płatności, by móc korzystać z platformy. Informacja ta pojawiła się na stronach pomocy technicznej Netflix, na której czytamy:

Niektórzy klienci rozliczający się za pośrednictwem firmy Apple z niektórych krajów mogą zostać poproszeni o dodanie nowej metody płatności, aby kontynuować swój abonament. (Uwaga: do odnawiania kont tego typu nie można używać kart podarunkowych Netflix).

Netflix odcina płatności w aplikacji na iOS. Także dla starych użytkowników

Źródło: Depositphotos

Na co mogą liczyć użytkownicy, którzy będą musieli zmienić swoją dotychczasową metodę płatności za dostęp do Netfliksa? Przede wszystkim na podwyżki, gdyż jak się okazuje, płatności realizowane przez App Store w wielu przypadkach nie dotknęła fala zmian w cenniku, które popularny serwis VOD serwował swoim widzom na przestrzeni ostatnich lat. Choć nie udało mi się potwierdzić czy rzeczywiście tak jest, zachodnie media, w tym The Verge, wskazują, że część subskrybentów stale płaciła niecałe 10 dolarów za miesięczny dostęp do platformy za plan standardowy, który obecnie w USA kosztuje 15,49 USD (w Polsce za ten plan trzeba obecnie zapłacić 43 zł).

Co więc zostaje? Albo zdecydować się na standardowy abonament z reklamami za 6,99 USD albo wybrać jedną z dużo droższych opcji. Można też oczywiście zrezygnować z subskrypcji, która już nie będzie automatycznie opłacana przez App Store. Konto, które już nie będzie opłacane z wykorzystaniem wewnętrznych systemów, zostanie dezaktywowane w momencie zakończenia trwającego cyklu.

The Verge otrzymał również oficjalne stanowisko od Netflix, które wprost mówi, że informacje o konieczności zmiany sposobu płatności otrzymali wszyscy subskrybenci platformy, którzy wciąż opłacają swój abonament przez App Store. I to najwyraźniej bez względu na to, w jakim kraju się znajdują. Macie Netfliksa opłacanego w ramach płatności w aplikacji? Dajcie znać w komentarzu czy otrzymaliście jakieś powiadomienie od platformy, czy też wasz abonament został zakończony.

Co dalej z płatnościami w aplikacji? Nikt nie chce płacić Apple

Źródło: Depositphotos

Na ten moment nie wiadomo też, czy Netflix wprowadzi w swojej aplikacji mobilnej możliwość realizowania płatności poza App Store, która wraz z iOS 17.4 zawita do Unii Europejskiej. Apple zobowiązane jest do umożliwienia firmom korzystania z alternatywnych metod płatności, jednak wiąże się to z dodatkowymi opłatami. A te nie są w żaden sposób atrakcyjne dla twórców aplikacji. Więcej o zmianach w iOS 17.4 przeczytacie w naszym podsumowaniu. Znajdziecie też tam informacje o nowych regulacjach unijnych wynikających z Aktu o rynkach cyfrowych, którym Apple (oraz inne firmy) będzie musiało się podporządkować.