Nie czekaj na nowych Avengersów. Disney ma poważny problem

Marvel Studios podjęło decyzję o zmianie tytułu filmu Avengers: Dynastia Kang, usuwając w ten sposób postać Kanga z centralnej roli w piątym filmie Avengers, który obecnie ma być mocno modyfikowany. Informacje te przekazał The Hollywood Reporter, sugerując, że decyzja ta została podjęta także w kontekście słabych wyników finansowych filmu "Ant Man i Osa: Kwantomania", w którym Kang odgrywał istotną rolę, ale nie zrobił tak dobrego wrażenia na widzach. Skoro (obecnie) największy czarny charakter uniwersum nie budził sympatii i/lub grozy, to dosyć jasne było, że studio będzie musiało podejść do sprawy inaczej. Ale powodów ku zmiano było więcej.

Marvel zmienia tytuł filmu Avengers: Kang Dynasty. Kiedy premiera?

Przypomnijmy, że po szybkim zerwaniu współpracy z Jonathanem Majorsem, gdy został on uznany za winnego wobec stawianych mu zarzutów napaści i nękania, Disney nie ujawnił, czy planuje zastąpić tę postać, czy też zmienić kierunek narracji w MCU. Z informacji wynika, że Marvel pracuje nad przepisaniem historii kolejnych filmów Avengers (bez tytułów, zaplanowanych na lata 2026 i 2027), w których postać Kanga ma być albo zminimalizowana, albo całkowicie wyeliminowana.

Variety wcześniej donosiło, że po aresztowaniu Majorsa, w Marvelu rozważano możliwość zastąpienia Kanga postacią Doktora Dooma. To władca Latverii miałby być alternatywą dla Kanga, jako jednego z najbardziej ikonicznych złoczyńców Marvela. To naprawdę bardzo istotne zmiany, ponieważ nowa trylogia Avengersów miała oscylować wobec planów podboju świata przez Kanga, tymczasem postać może w ogóle nie pojawić się w kolejnych filmach. Kolejni Avengersi nie posiadają nawet ogłoszonego reżysera, ale w kalendarzu nadal widnieje data premiery 1 maja 2026. Nikogo nie zdziwi jednak to, że Marvel może przesunąć tę datę o co najmniej kilka miesięcy do przodu.

Filmy i seriale MCU w 2024 roku i później

W 2024 roku otrzymamy tylko jeden film z uniwersum Marvela: od niedawna wiemy, że jest zatytułowany "Deadpool & Wolverine", choć do pewnego czasu mówiono o nim po prostu "Deadpool 3". Wydaje się, że to on będzie stanowić wprowadzenie do wydarzeń z nadchodzących "Avengers: Secret Wars". Już teraz w trailerze do tego filmu pojawiło się niewielkie nawiązanie do komiksu, sugerującego kolejne kroki w MCU.

Marvel w ciągu ostatniego roku przeszło przez wiele trudności, ale obecnie wydaje się próbować mocno odbudowywać swoją pozycję . Po pewnych niepowodzeniach związanych z "Ant-Man i Osa: Kwantomania", firma podjęła szereg kroków mających na celu ożywienie swojego portfolio. Świetne przyjęcie zwiastuna "Deadpoola & Wolverina" podczas Super Bowl oraz zapowiedź obsady nowej wersji "Fantastycznej czwórki" z Pedro Pascalem na czele wskazują na odrodzenie kultowych postaci, co może tchnąć w uniwersum nowe życie.

Co więcej, zwiastun "X-Men '97" spotkał się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem, zapowiadając powrót popularnego serialu animowanego, który może teraz połączyć młodszych i starszych widzów, którzy pamiętają jeszcze czasy, gdy "X-Meni" byli emitowani w telewizji. Marvel podjął także działania wewnętrzne, przeprowadzając szybkie poprawki do scenariuszy i reorganizując procesy twórcze. Marvel wyraźnie dąży do solidnego odświeżenia swojej oferty i zapewnienia widzom przeżyć, które w ostatnim czasie wydawały się poza zasięgiem studia. Decyzje o zmniejszeniu ilości produkcji w celu skupienia się na jakości oraz przesunięciach dat premier filmów i seriali wydają się być krokiem w dobrą stronę.