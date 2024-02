Netflix nowości marzec 2024. Lista premier – nowe filmy i seriale

W marcu na Netflixie szykują się prawdziwe perełki dla entuzjastów kilku gatunków! Fanów thrillerów SF wciągnie w wir emocji "Problem trzech ciał", stworzony przez autorów odpowiedzialnych za hit HBO "Gra o tron". W tej wielowymiarowej opowieści, zainspirowanej powieścią Liu Cixina, czeka nas prawdziwa jazda, bo udostępnione zwiastun pokazują, że będzie to nie lada przedsięwzięcie.

Co nowego w marcu na Netflix?

Nie zabraknie też mocnych wrażeń w serialu "Dżentelmeni" od niezrównanego Guya Ritchiego, który wcześniej nakręcił film o tym samym tytule. Tym razem format został zmieniony, pojawiają się nowe twarze i wątki, ale powinniśmy się chyba spodziewać co najmniej kilku nawiązań do tego, co działo się w superhicie z 2019 roku. Nadchodzi także głośne fantasy z udziałem gwaizdy "Stranger Things" Millie Bobby Brown.

Dla miłośników kosmicznych podróży przygotowano "Astronautę" z udziałem samego Adama Sandlera - film dopiero co debiutował na berlińskim festiwalu filmowym, a niedługo trafi takżę na platformę! Nie możemy też zapomnieć o powrocie Wilhelma i Simona w trzecim sezonie "Książąt" oraz polskim filmie "Nic na siłę", w którym Oliwia, szefowa kuchni, przybywa na wieś podstępem, aby pomóc babci w ratowaniu gospodarstwa. Tam spotyka przystojnego rolnika, który skrywa tajemnicę i wkrótce między nimi zaiskrzy.

W marcu oczekuje nas także The Netflix Slam - emocjonujący mecz tenisa na żywo, gdzie zmierzą się Rafael Nadal i Carlos Alcaraz. To kolejny krok ku zredefiniowaniu platformy w oczach widzów, ponieważ Netflix nigdy wcześniej nie angażował się w transmisje na żywo ani sport, a w ostatnim czasie robi to coraz częściej i to w dodatku łącząc obydwie te kategorie.

Wśród nowości na licencji pojawią się "Le Mans '66" z Christianem Bale'em, a także wszystkie sezony seriali "Dexter" i "Detektyw Monk".

Pełna lista nowości Netflix marzec 2024