Sport na żywo na Netflix powraca. Jakie widowisko obejrzymy tym razem?

Netflix coraz bardziej idzie w sport

Jak w październiku tego roku informował Konrad Kozłowski, transmisje na żywo na Netflix nie są chlebem powszednim dla użytkowników Netfliksa. Do tej pory odbyły się tylko dwa takie wydarzenia: występ stand-upowy Chrisa Rocka oraz wydarzenie „Miłość jest ślepa”, podczas którego Netflix miał pewne problemy techniczne, co nie umknęło oczywiście uwadze mediów, a tym bardziej widzów. Platforma nie poddawała się jednak i wie, że tego typu inicjatywy będą przyczyniać się do wzrostu zainteresowania usługą. Być może nie dochodzi do tych transmisji tak często, że na zniechęconych brakiem niektórych treści byłby to stały wabik, ale można chyba śmiało zakładać, że w którymś momencie Netflix będzie chciał realizować je regularnie — i teraz mamy tego przykład.

Owocem tych początkowych starań był Netflix Cup. Transmisja odbyła się w okolicach pierwszego wyścigu F1 od 1982, który w listopadzie zostanie zorganizowany na tymczasowym torze Las Vegas Strip. W tym roku po raz pierwszy w historii w ramach jednego sezonu zobaczymy aż trzy wyścigi rozgrywające się na torach w USA, co też pokazuje jak dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem cechuje się teraz ten rynek w kontekście F1. W wydarzeniu wzięli udział kierowcy Formuły 1 z serialu dokumentalnego Drive to Survive oraz zawodowi golfiści z Full Swing. Teraz czas na kolejne wydarzenie.

Po Formule 1 przyszedł czas na tenisa

Netflix planuje teraz kolejne wydarzenie sportowe na żywo — i tym razem będzie to mecz tenisowy, w którym znany wszystkim Rafael Nadal zmierzy się z Carlosem Alcarazem. Będzie więc to tenisowy pojedynek na szczycie. Wydarzenie nazywa się The Netflix Slam, a jego emisja odbędzie się 3 marca 2024 roku w Michelob Ultra Arena w Mandalay Bay Resort and Casino w Las Vegas.

Chociaż zaprezentowane już nazwiska robią spore wrażenie, to Netflix twierdzi, że „dodatkowych graczy i pojedynki” ogłosi w późniejszym terminie — więc będzie jeszcze więcej rewelacji. Transmisja będzie emitowana w formie podwójnej transmisji na rynek anglojęzyczny i hiszpańskojęzyczny. Planujecie obejrzeć?

