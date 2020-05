Nareszcie łatwo usuniemy elementy z listy „kontynuuj oglądanie” na Netflix

Usuwanie programów z listy „kontynuuj oglądanie” na Netflix stanie się znacznie łatwiejsze – zrobimy to z poziomu aplikacji na tablecie i smartfonie

Netflix nareszcie pozwoli nam na usuwanie tamtejszych pozycji bez konieczności przedzierania się przez ustawienia aplikacji, które to dotychczas musieliśmy uruchamiać osobno. Nic przyjemnego. Ale najświeższa aktualizacja pozwoli zrobić to wprost z widoku strony głównej — wystarczy wybrać rozwijane menu ukryte pod ikonką trzech kropek, a następnie wskazać odpowiednią opcję. Opcję, która trafia do użytkowników dopiero w 2020 roku — po całej paczce usprawnień dla platformy bo… no nie oszukujmy się: na tę chwilę Netflix nie ma sobie równych w świecie VOD jeżeli chodzi o wygodę korzystania z ich programu.

Kiedy opcja usuwania programów z listy „kontynuuj oglądanie” trafi do wszystkich? Cóż — tego jak zwykle nie wiemy — nowości napływają do kolejnych użytkowników falami. Jedno jest pewne: są już bliżej niż dalej, więc prawdopodobnie to kwestia co najwyżej kilku najbliższych tygodni. Ufff!

Źródło