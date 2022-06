Masa nowości od Netflixa. Oto trailery nadchodzących seriali

Netflix na dobre postawił na produkcje własne, dlatego obecnie na platformę z mocą tornada wpadają kolejne produkcje. Patrząc chociażby po sukcesie Stranger Things, którego nowy sezon mogliśmy obejrzeć niedawno, nie ma się czemu dziwić. Teraz przyszła kolej na zapowiedzi kolejnych seriali, które widzowie będą mogli obejrzeć w najbliższym czasie.

The Midnight Club

Fajni Mike'a Flanagani mocno czekają na kolejny po Midnight Mass i The Haunting of Bly Manor serial twórcy na Netflixie. Od jakiegoś czasu wiadomo było, że będzie to The Midnight Club. Teraz fani mogą zobaczyć, trailer nowej produkcji - The Midnight Club, która na platformie pojawi się 7 października. W sam raz na nadchodzące Halloween.

Resident Evil

Będąc w temacie horrorów, mamy tu serialową wersję Resident Evil, która nieco inaczej opowiada historię Wirusa T niż seria filmów o tym samym tytule. Premiera 14 lipca.

Wensday

W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć dzieła Tima Burtona, poświęconego, a jakże, Rodzinie Addamsów, a konkretnie - ich córce.

The Sandman

Wiele osób czekało na ekranizację komiksu The Sandman Neila Gaimana. Produkcja pojawi się na Netflixie 5 sierpnia.

One Piece

Mówiąc o adaptacjach - dostaliśmy także wgląd w to, jak wyglądało tworzenie serialu One Piece. Oczywiście - jeszcze bez daty premiery.

1899

Podobnie nie mamy też daty premiery 1899, którego dostaliśmy jednak już pierwszy teaser.

Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities

Finalnie, nie mamy też daty dla Cabinet of Curiosities, będącej tak naprawdę miniserią horrorów, ale nowy teaser pokazuje, jakiego klimatu możemy się spodziewać.

Warrior Nun - sezon 2

Przechodząc do kontynuacji seriali, które już na Netflixie są - zaczynamy od nastoletniej, wojowniczej zakonnicy. Premiera tej zimy.

Sweet Tooth - sezon 2

Pomimo, że bez wyraźnej daty premiery, drugi sezon dostaje także postapokaliptyczny Sweet Tooth. Mamy za to wideo BTS.

All Of Us Are Dead - sezon 2

Jeżeli nie maci dosyć historii o zombie, zapewne ucieszy was, że All Of Us Are Dead doczeka się drugiego sezonu, choć niestety, bez daty premiery.

Fate: The Winx Saga - sezon 2

Nowego sezonu dorobił się także serial Winx, gdzie do zespołu dołącza Flora. Premiera została zapowiedziana na "wkrótce".

Locke and Key - sezon 3

Kolejny sezon magicznych przygód przywita nas w trzecim sezone Locke and Key. Będzie to jednocześnie zwieńczenie historii, które pojawi się na platformie 10 sierpnia.

Manifest - sezon 4

Zdecydowanie dużą premierą będzie 4 sezon serialu Manifest. Dużą, bo podzieloną na dwie, dziesięcioodcinkowe części.

Na który serial czekacie najmocniej?