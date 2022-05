Netflix wciąż potrafi zadbać o klientów. Takie zachowanie jest godne pochwały

Odpływ użytkowników był na tyle zauważalny, że spadła wartość akcji serwisu, firma jest pozywana przez akcjonariuszy, a widzowie narzekają na anulowane serie. Ostatni kwartał należał więc do najmniej udanych w wykonaniu Netfliksa i niektórzy z wypiekami na twarzy czekają kolejnych wyników, by móc podsumować półrocze i nakreślić kierunek, w którym zmierza serwis. A nie będzie to łatwy czas, bo HBO Max i Disney+ wkraczają na kolejne rynki, zaś na drugą połowę tego roku (bo pierwsza wydaje się mało prawdopodobna) zaplanowano uruchomienie nowej platformy - SkyShowtime - która również zawita do Polski. Ale czy ktokolwiek z większych graczy jest równie wyrozumiały, co Netflix?

Nie oglądasz, nie płacisz - Netflix wyłącza subskrypcję nieaktywnym użytkownikom

Na ten fakt uwagę zwrócił @MadConX na Twitterze, zaznaczając stosowny fragment listu Netfliksa do udziałowców. Czytamy w nim, że niewielki procent użytkowników nie obejrzał na platformie niczego od około dwóch lat i choć platforma umożliwia łatwe wyłączenie subskrybcji, to nie każdy skorzystał z tej opcji. Dlatego zdecydowano o zaprzestaniu pobierania opłaty i firma będzie tak robić w przyszłości w określonych sytuacjach. Netflix zaznacza, że tacy klienci - jak każdy były użytkownik - mogą bez przeszkód wznowić abonament w dowolnym momencie. Dodano też, że pomimo faktu, iż minimalnie wpłynęło to na przychód firmy, to Netflix "wierzy, że takie prokonsumenckie zachowanie jest czymś właściwym".

Ma to być sposób na zdobycie przychylności widzów i Netflix uważa, że daleko idące korzyści przeważą ponoszone teraz przez firmę koszty. Co więcej, zdaniem serwisu automatyczne wstrzymywanie rozliczania nieaktywnych przez dłuższy czas użytkowników to praktyki jakie powinny stosować przodujące na rynku serwisy i usługi.