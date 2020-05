Jakie polskie seriale na Netflix warto obejrzeć?

Znaki

Serial kryminalny stacji AXN doczekał się 2. sezonu, który jest emitowany na kanale telewizyjnym, za to na Netfliksie od kilku tygodni dostępny jest jego 1. sezon. Twórcy postanowili w nim zabrać do Sowich Dołów w Górach Sowich – miasteczka w malowniczej okolicy, do której przybywa nowy komisarz policji mający rozwiązać sprawę śmierci studentki. Na jaw wychodzą w międzyczasie kolejne tajemnice lokalnej społeczności, a miejscowi politycy oraz przedsiębiorcy nie będą chcieli tak łatwo zrezygnować ze swoich planów na rozwój okolicy. Pierwszy sezon liczy 8 odcinków.

Ultraviolet

Czy śledztwa prowadzone na własną rękę przez grupę detektywów amatorów mają większe szanse powodzenia, niż te, za które odpowiadają organy ścigania? Ultraviolet pokazuje, że czasami brak zasad lub ich (delikatne) naginanie jest potrzebne, by sprawnie i skutecznie rozwiązać sprawę kryminalną. Serial stacji AXN liczy już dwa sezony i obydwa znajdziecie na Netfliksie.

Rojst

To bardzo ciekawy przypadek, ponieważ „Rojst” był pierwszą dużą oryginalną produkcją serwisu Showmax. Po tym, jak serwis zamknięto serial zniknął z Sieci i nie można było go nigdzie legalnie zobaczyć. Wiele mówiło się o przejęciu praw i licencji na projekty Showmaksa przez TVP, ale najwyraźniej rozmowy te nie były zbyt owocne. Ostatecznie część tytułów Showmaksa zagościła na Netfliksie – animowany „Egzorcysta” Bartosza Walaszka oraz wspomniany „Rojst”.

Do obsady seriali i grona twórców należą między innymi Jan Holoubek, Andrzej Seweryn. Dawid Ogrodnik, Magdalena Wałach czy Piotr Fronczewski. Serial zabiera nas w czas lat 80. W niewielkim miasteczku dochodzi do podwójnego morderstwa, a lokalny „Kurier wieczorny” zaczyna badać sprawę. Pracuje nad nią dwóch dziennikarzy: Witold Wanycz (Seweryn) i Piotr Zarzycki (Ogrodnik). Każdy robi to na swój sposób, a my poznajemy kolejne miejscowe zagadki i tajemnice. „Rojst” posiada świetny klimat i ciekawą fabułę, ale będę z wami zupełnie szczery: finał sezonu rozczarował już wielu widzów i warto mieć to na względzie przed rozpoczęciem seansu.

1983

Pierwszy polski oryginalny serial Netfliksa ma wiele wad i każdy z recenzentów zdążył już je chyba wszystkie wymienić. Mimo to, biorąc pod uwagę ofertę serwisu pod względem polskich seriali, „1983” zdołał załapać się do najlepszej piątki. Ostatecznie, nie jest to też tak makabrycznie zepsuty serial, jakim go malowano przez ostatnie dwa lata. Kilka elementów fabuły, a także strona wizualna serialu pokazały, że w Polsce można nakręcić ciekawą historię. Owszem, niektóre scenografie nie wyglądały zbyt przekonująco, a miejscami nawet dialogi wydawały się sztuczne, ale dzięki wielu scenom i kadrom oraz muzyce „1983” posiada fajny klimat.

Zbrodnia

To już trzecia produkcja AXN w zestawieniu, ale dzięki współpracy stacji (i firmy matki Sony) z Netfliksem, oferta serwisu jest główną platformą do dystrybucji online ich seriali. „Zbrodnia” z 2014 roku liczy dwa sezony i opowiada o serii morderstw, do której doszło na Półwyspie Helskim. To klasyczna kryminalna opowieść z Radosławem Pazurą, Wojciechem Zielińskim i Magdaleną Boczarską w obsadzie.