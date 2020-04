Z kolei w przypadku już dwóch osób, konieczne jest rozważenie któregoś z planów, dzięki którym możemy oglądać filmy na dowolnym urządzeniu, włącznie z telewizorem. Tak więc najlepszy tu będzie plan Standardowy za 43 zł z odtwarzaniem na dwóch urządzeniach. Z chwilą, gdy oglądamy wspólnie można to zrobić na telewizorze ze Smart TV lub poprzez Chromecasta, a gdy chcemy osobno oglądać, druga osoba możne to spokojnie w tym samym czasie zrobić na komputerze w drugim pokoju. Cena takiego pakietu rozkłada się na dwie osoby, czyli na głowę wychodzi po 21,50 zł – taniej niż najtańszy plan Mobilny.

Netflix – cena najlepszego planu dla mobilnych

No właśnie, a co dla typowo mobilnych użytkowników? Idealnie nadaje się dla nich plan Mobilny za 23 zł. Jeśli zwykle oglądają filmy w trasie, mogą to robić na smartfonie, a jak czasem mają ochotę obejrzeć film w domu, mogą do tego skorzystać z tableta.